COVID-19. В мире с начала пандемии уже почти 31 млн заболевших: динамика по странам

Больше всего летальных случаев за прошедшие сутки зафиксировали в Мексике, от коронавируса умерли 624 человека

По данным на утро 19 сентября в мире заболели COVID-19 30 694 541 человек, выздоровели 22 336 284 пациентов, умерли 956 438. Данные размещены на сайте Worldometers.

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По количеству инфицированных коронавирусом лидируют США (6 925 941), Индия (5 305 475), Бразилия (4 497 434), Россия (1 091 186).

Больше всего летальных случаев за прошедшие сутки – в Мексике (624).

Украина по общему количеству заболевших занимает 25-е место, с начала эпидемии в стране было зарегистрировано 169 475 инфицированных COVID-19.

а прошедшие сутки в Украине появились 3584 новых заболевших коронавирусом (сутками ранее — 2958) – это рекордный показатель за все время эпидемии в стране. 17 сентября сообщалось , что з

До ноября в Украине продлен адаптивный карантин. Ужесточены ограничения в регионах "зеленой зоны", до конца сентября запрещен въезд иностранцам – за исключением нескольких категорий.

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Арина Толина

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