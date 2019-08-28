Дания не исключает размещения истребителей в Гренландии

Флаг Дании (фото - pixabay.com)

Министр обороны Дании Трине Брамсен не исключает возможности размещения истребителей в Гренландии, но это может быть как непропорционально дорогим для Дании, так и противоречить международным договоренностям. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Berlingske.

Российские истребители могут беспрепятственно действовать в воздушном пространстве над Гренландией. Брамсен подчеркивает, что размещение истребителей в Гренландии является политическим, а не административным решением.

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"Поэтому я заранее ничего не буду отклонять. Однако это не совсем так, что датские истребители должны быть размещены в Гренландии. Это потребует чрезвычайной подготовки. Кроме того, у меня есть желание, чтобы мы поддерживали Гренландию как зону низкой напряженности. И наконец, решение о датских истребителях в Гренландии должно быть принято в сотрудничестве с гренландцами. Но тогда это политическое решение", - отметил министр.

Постоянная готовность к воздушному перехвату в Гренландии частично потребует от Дании приобретения большего количества истребительных самолетов, чем согласованные 27 новых F-35 у американской компании Lockheed Martin, что само по себе может добавить двузначную сумму к предполагаемым 66 миллиардам.

Потребуется также центр воздушных операций и система связи для поддержки самолетов, а также радары, способные выявлять истребители противника.