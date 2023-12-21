Дания подписала соглашение о размещении на своей территории войск и техники США

Энтони Блинкен и глава МИД Дании Ларс Расмуссен подписали соглашение о размещении на военных базах Дании американских войск и техники

Ларс Расмуссен и Энтони Блинкен (Фото - скриншот из видео)

Дания заключила соглашение с США о размещении на своих военных базах американских войск и техники. Документ был подписан 21 декабря госсекретарем США Энтони Блинкеном и главой МИД Дании Ларсом Расмуссеном в Вашингтоне.

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Одновременно с подписанием соглашения в Вашингтоне, премьер-министр Дании Метте Фредериксен на пресс-конференции в Копенгагене заявила, что Дания разрешила Соединенным Штатам разместить войска и военную технику на ее территории. Для этого Пентагон получит в свое распоряжение три датские авиабазы.

Как подчеркнула премьер, двустороннее соглашение аналогично тем, которые уже подписаны у США с Норвегией, Швецией и Финляндией.

На церемонии подписания документа Блинкен напомнил, что Дания стала одной из первых стран, которые приняли на себя обязательство предоставить Украине истребители F-16 и обучить украинских летчиков. Также Дания пообещала предоставить Украине танки, беспилотники и боеприпасы на сумму $1 млрд и совместно финансировать поставку новых шведских бронетранспортеров.

"Все это поможет Украине защитить свою территорию и свою демократию", – сказал Блинкен.

Он также снова призвал Конгресс США одобрить запрос администрации президента Джо Байдена на дополнительное финансирование в сфере безопасности, которое включает военную помощь Украине.

6 декабря Швеция и США заключили соглашение о сотрудничестве в сфере обороны, которое дает военным США широкие возможности на территории страны даже в том случае, если Швеции не удастся стать членом НАТО.

18 декабря соглашение о значительном расширении оборонного сотрудничества с США заключила Финляндия.

В 2022 году на Мадридском саммите НАТО участники договорились увеличить вклады в Альянс в ответ на угрозы безопасности, вызванные агрессивной войной России против Украины.

28 июня 2022 года НАТО пригласило Швецию и Финляндию стать членами Альянса. Вступление Швеции в течение уже полутора лет блокируют Венгрия и Турция.

13 декабря 2023 года президент США Джо Байден заявил, что Украина сможет вступить в НАТО, когда "все союзники согласятся и условия будут выполнены".

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