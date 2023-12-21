Данія підписала угоду про розміщення на своїй території військ та техніки США

Ентоні Блінкен та глава МЗС Данії Ларс Расмуссен підписали угоду про розміщення на військових базах Данії американських військ та техніки

Ларс Расмуссен та Ентоні Блінкен (Фото - скриншот із відео)

Данія уклала угоду зі США про розміщення на своїх військових базах американських військ та техніки. Документ був підписаний 21 грудня держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС Данії Ларсом Расмуссеном у Вашингтоні.

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Одночасно з підписанням угоди у Вашингтоні прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен на пресконференції в Копенгагені заявила, що Данія дозволила Сполученим Штатам розмістити війська та військову техніку на її території. Для цього Пентагон отримає у своє розпорядження три данські авіабази.

Як підкреслила прем'єрка, двостороння угода аналогічна тим, які вже підписано у США з Норвегією, Швецією та Фінляндією.

На церемонії підписання документа Блінкен нагадав, що Данія стала однією з перших країн, які взяли на себе зобов'язання надати Україні винищувачі F-16 та навчити українських льотчиків. Також Данія пообіцяла надати Україні танки, безпілотники та боєприпаси на суму $1 млрд та спільно фінансувати постачання нових шведських бронетранспортерів.

"Все це допоможе Україні захистити свою територію та свою демократію", – сказав Блінкен.

Він також закликав Конгрес США схвалити запит адміністрації президента Джо Байдена на додаткове фінансування у сфері безпеки, яке включає військову допомогу Україні.

6 грудня Швеція та США уклали угоду про співробітництво у сфері оборони, яка дає військовим США широкі можливості на території країни навіть у тому випадку, якщо Швеції не вдасться стати членом НАТО.

18 грудня угоду про значне розширення оборонної співпраці зі США уклала Фінляндія.

У 2022 році на Мадридському саміті НАТО учасники домовилися збільшити вклади в Альянс у відповідь на загрози безпеці, спричинені агресивною війною Росії проти України.

28 червня 2022 року НАТО запросило Швецію та Фінляндію стати членами Альянсу. Вступ Швеції протягом півтора року блокують Угорщина та Туреччина.

13 грудня 2023 року президент США Джо Байден заявив, що Україна зможе вступити до НАТО, коли "всі союзники погодяться та умови будуть виконані".

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