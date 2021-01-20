Дания включила бездомных в приоритетную группу для вакцинации от COVID-19

Дания включила бездомных в число приоритетных групп для вакцинации от COVID-19. Такое решение принято после призывов благотворительных организаций и официальных лиц позаботиться об этой уязвимой группе, сообщает The Local со ссылкой на Министерство соцполитики.

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Дания начала вакцинацию 27 декабря. Сейчас страна находится среди лидеров по внедрению вакцины. Почти 3% населения уже получили первую дозу, 0,5% получили вторую.

Всего в Дании 12 приоритетных групп, из которых первые пять уже получают вакцину. Бездомных и социально уязвимых людей включили в пятую группу. Тем, кто входит в группу, но считается, что не подвергается особому риску, все равно будет отдаваться приоритет перед населением в целом.

По данным социальных служб, в Дании около 6500 бездомных.

Это решение последовало за призывами благотворительных организаций и выборных должностных лиц, которые указали на повышенный риск передачи инфекции среди бездомных.

Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла, что богатые страны скупили большую часть запасов вакцины от коронавируса.

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрисус заявил, что мир оказался на грани катастрофического морального провала из-за неравномерного распределения вакцин.

В Украине вакцинация от коронавируса начнется в феврале, ожидается поставка 910 000 доз вакцины.

Вадим Ребрина

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