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Дания включила бездомных в приоритетную группу для вакцинации от COVID-19

20.01.2021, 18:16
Дания включила бездомных в приоритетную группу для вакцинации от COVID-19 - Фото
Фото - EPA

Дания включила бездомных в число приоритетных групп для вакцинации от COVID-19. Такое решение принято после призывов благотворительных организаций и официальных лиц позаботиться об этой уязвимой группе, сообщает The Local со ссылкой на Министерство соцполитики.

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Дания начала вакцинацию 27 декабря. Сейчас страна находится среди лидеров по внедрению вакцины. Почти 3% населения уже получили первую дозу, 0,5% получили вторую.

Всего в Дании 12 приоритетных групп, из которых первые пять уже получают вакцину. Бездомных и социально уязвимых людей включили в пятую группу. Тем, кто входит в группу, но считается, что не подвергается особому риску, все равно будет отдаваться приоритет перед населением в целом.

По данным социальных служб, в Дании около 6500 бездомных.

Это решение последовало за призывами благотворительных организаций и выборных должностных лиц, которые указали на повышенный риск передачи инфекции среди бездомных.

  • Ранее Всемирная организация здравоохранения заявляла, что богатые страны скупили большую часть запасов вакцины от коронавируса. 
  • Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрисус заявил, что мир оказался на грани катастрофического морального провала из-за неравномерного распределения вакцин. 
  • В Украине вакцинация от коронавируса начнется в феврале, ожидается поставка 910 000 доз вакцины.
Вадим Ребрина
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