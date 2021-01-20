Дания включила бездомных в приоритетную группу для вакцинации от COVID-19
Дания включила бездомных в число приоритетных групп для вакцинации от COVID-19. Такое решение принято после призывов благотворительных организаций и официальных лиц позаботиться об этой уязвимой группе, сообщает The Local со ссылкой на Министерство соцполитики.
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Дания начала вакцинацию 27 декабря. Сейчас страна находится среди лидеров по внедрению вакцины. Почти 3% населения уже получили первую дозу, 0,5% получили вторую.
Всего в Дании 12 приоритетных групп, из которых первые пять уже получают вакцину. Бездомных и социально уязвимых людей включили в пятую группу. Тем, кто входит в группу, но считается, что не подвергается особому риску, все равно будет отдаваться приоритет перед населением в целом.
По данным социальных служб, в Дании около 6500 бездомных.
Это решение последовало за призывами благотворительных организаций и выборных должностных лиц, которые указали на повышенный риск передачи инфекции среди бездомных.
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