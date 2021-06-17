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Датский футболист Эриксен пережил клиническую смерть, теперь ему поставят кардиостимулятор

17.06.2021, 13:40
Датский футболист Эриксен пережил клиническую смерть, теперь ему поставят кардиостимулятор - Фото
Кристиан Эриксен (фото - dynamo.kiev.ua)

Во время матча Дания – Финляндия на Евро-2020 полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи попытались его реанимировать, а после – увезли с поля на каталке. Позже стало известно, что он пережил клиническую смерть, а теперь ему поставят кардиостимулятор, пишет федерация футбола Дании.

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В федерации отметили, что футболист прошел все обследования сердца и уже согласился на операцию по вживлению стимулятора. Такое устройство устраняет аритмию и предотвращает остановку сердца, которая и произошла с Эриксеном на поле во время игры.

  • 12 июня Эриксен потерял сознание на 43-й минуте матча Евро-2020 Дания – Финляндия. Его реанимировали прямо на поле и увезли в больницу. Матч был прерван, но спустя время доигран. Финляндия победила со счетом 1:0.
  • Украина поддержала Эриксена.

Читайте также: "Я не сдамся". Футболист сборной Дании дал первый комментарий после остановки сердца

Дарья Мостовая
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Евро 2020 футбол кардиостимулятор кристиан эриксен клиническая смерть
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