Датский футболист Эриксен пережил клиническую смерть, теперь ему поставят кардиостимулятор

Во время матча Дания – Финляндия на Евро-2020 полузащитник датской сборной Кристиан Эриксен потерял сознание прямо на поле. Врачи попытались его реанимировать, а после – увезли с поля на каталке. Позже стало известно, что он пережил клиническую смерть, а теперь ему поставят кардиостимулятор, пишет федерация футбола Дании.

В федерации отметили, что футболист прошел все обследования сердца и уже согласился на операцию по вживлению стимулятора. Такое устройство устраняет аритмию и предотвращает остановку сердца, которая и произошла с Эриксеном на поле во время игры.

