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Давид и Голиаф: БМП сирийских повстанцев таранит танк армии Асада - видео

Давид и Голиаф: БМП сирийских повстанцев таранит танк армии Асада - видео - Фото
Танковый бой в Сирии (Фото: скриншот из видео)
26.02.2020, 08:39

Боевой машине ACV-15 сирийских повстанцев удалось приблизиться к танку Т-72 армии Асада и прогнать его с поля боя

Видео боя между боевой машиной ACV-15 сирийских повстанцев и танком Т-72 войск Башара Асада, снятое с дрона, опубликовал журналист Bild Юлиан Репке в Twitter.

В комментариях к его сообщению было опубликовано более полное видео боя:

Бой состоялся в 20 февраля, когда появились сообщения, что Турция и повстанцы начали операцию против войск Асада в Идлибе. БМП повстанцев удалось приблизиться к танку и пойти на таран. Танк правительственных сил был вынужден спасаться бегством.

Позже в сети появилось видео с большим приближением:

  • С лета прошлого года в Сирии идет наступление войск Асада в провинции Идлиб.
  • 20 февраля турецкая армия начала операцию в Идлибе против армии Асада.
  • 21 февраля стало известно, что Турция просит у США поддержку системами ПВО, чтобы сдерживать Россию в Сирии.
  • Вчера появились сообщения, что повстанцы отбили у правительственных войск город Нейраб.

Читайте также: Эрдоган наступает. Как в Сирии началась прокси-война

Денис Юдин
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Сирия башар асад Турция Идлиб
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