Давид и Голиаф: БМП сирийских повстанцев таранит танк армии Асада - видео

Танковый бой в Сирии (Фото: скриншот из видео)

Видео боя между боевой машиной ACV-15 сирийских повстанцев и танком Т-72 войск Башара Асада, снятое с дрона, опубликовал журналист Bild Юлиан Репке в Twitter.

В комментариях к его сообщению было опубликовано более полное видео боя:

This video is longer. https://t.co/ABXg248U5i — مغرد سوري FSG (@X00996) February 22, 2020

Бой состоялся в 20 февраля, когда появились сообщения, что Турция и повстанцы начали операцию против войск Асада в Идлибе. БМП повстанцев удалось приблизиться к танку и пойти на таран. Танк правительственных сил был вынужден спасаться бегством.

Позже в сети появилось видео с большим приближением:

مدرعة لقوات المعارضة تطارد دبابة لقوات النظام بالقرب من #النيرب في معارك #إدلب pic.twitter.com/PgvZvkyCTE — الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) February 25, 2020

С лета прошлого года в Сирии идет наступление войск Асада в провинции Идлиб.

20 февраля турецкая армия начала операцию в Идлибе против армии Асада.

21 февраля стало известно, что Турция просит у США поддержку системами ПВО, чтобы сдерживать Россию в Сирии.

Вчера появились сообщения, что повстанцы отбили у правительственных войск город Нейраб.

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