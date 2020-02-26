Давид и Голиаф: БМП сирийских повстанцев таранит танк армии Асада - видео

Видео боя между боевой машиной ACV-15 сирийских повстанцев и танком Т-72 войск Башара Асада, снятое с дрона, опубликовал журналист Bild Юлиан Репке в Twitter.
В комментариях к его сообщению было опубликовано более полное видео боя:
This video is longer. https://t.co/ABXg248U5i— مغرد سوري FSG (@X00996) February 22, 2020
Бой состоялся в 20 февраля, когда появились сообщения, что Турция и повстанцы начали операцию против войск Асада в Идлибе. БМП повстанцев удалось приблизиться к танку и пойти на таран. Танк правительственных сил был вынужден спасаться бегством.
Позже в сети появилось видео с большим приближением:
مدرعة لقوات المعارضة تطارد دبابة لقوات النظام بالقرب من #النيرب في معارك #إدلب pic.twitter.com/PgvZvkyCTE— الجزيرة سوريا (@AJA_Syria) February 25, 2020
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