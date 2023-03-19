"Де-факто признание". Сербия согласилась на нормализацию отношений с Косово
Сербия и Косово в субботу вечером договорились о порядке имплементации соглашения по нормализации отношений посредством Европейского Союза.
Как сообщает Reuters, договоренности предшествовали 12-часовые переговоры между премьер-министром Косова Альбином Курти, президентом Сербии Александром Вучичем и официальными лицами ЕС, которые состоялись в Северной Македонии.
Перед этим оба лидера провели отдельные встречи с главным дипломатом Евросоюза Жозепом Боррелем.
Вучич на пресс-конференции заявил, что стороны достигли согласия не по всем пунктам, но "несмотря на разногласия, у нас был достойный разговор".
Курти, выступая перед журналистами отдельно от сербского президента, заявил: "Это де-факто признание между Косово и Сербией".
Обе стороны согласились с тем, что имплементация соглашения о нормализации отношений – непременное условие для их европейской перспективы.
"Косово и Сербия признают, что любое несоблюдение ими обязательств по соглашению, приложению [об имплементации] или прошлым соглашениям о диалоге может иметь прямые негативные последствия для их соответствующих процессов вступления в ЕС и финансовой помощи, которую они получают от ЕС", – говорится в принятом в субботу решении.
- Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Его признали ряд европейских государств, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Украина не признает независимость Косово и не имеет с ним дипломатических отношений.
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