"Де-факто признание". Сербия согласилась на нормализацию отношений с Косово

Сербия и Косово в субботу вечером договорились о порядке имплементации соглашения по нормализации отношений посредством Европейского Союза.

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Как сообщает Reuters, договоренности предшествовали 12-часовые переговоры между премьер-министром Косова Альбином Курти, президентом Сербии Александром Вучичем и официальными лицами ЕС, которые состоялись в Северной Македонии.

Перед этим оба лидера провели отдельные встречи с главным дипломатом Евросоюза Жозепом Боррелем.

Вучич на пресс-конференции заявил, что стороны достигли согласия не по всем пунктам, но "несмотря на разногласия, у нас был достойный разговор".

Курти, выступая перед журналистами отдельно от сербского президента, заявил: "Это де-факто признание между Косово и Сербией".

Обе стороны согласились с тем, что имплементация соглашения о нормализации отношений – непременное условие для их европейской перспективы.

СПРАВКА. В Косово живут десятки тысяч этнических сербов, не признающих власти Приштины. В прошлом году власти Косова собирались ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили с сербскими номерами на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косова в попытке начать силовую акцию против сербского населения. После . В Косово живут десятки тысяч этнических сербов, не признающих власти Приштины. В прошлом году власти Косова собирались ввести временные разрешения на пребывание для сербских граждан и начать переводить автомобили с сербскими номерами на косовские номера. В Сербии расценили это как притеснение и обвинили власти Косова в попытке начать силовую акцию против сербского населения. После столкновений в конце июля 2022 года решение о переводе номеров отложили . 27 ноября было объявлено, что конфликт в целом урегулирован

"Косово и Сербия признают, что любое несоблюдение ими обязательств по соглашению, приложению [об имплементации] или прошлым соглашениям о диалоге может иметь прямые негативные последствия для их соответствующих процессов вступления в ЕС и финансовой помощи, которую они получают от ЕС", – говорится в принятом в субботу решении.

Косово провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Его признали ряд европейских государств, а также США. Белград считает Косово своей автономной провинцией и независимость Приштины не признает. Украина не признает независимость Косово и не имеет с ним дипломатических отношений.

Андрій Водяний

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