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Делегация РФ прибыла на переговоры с США. Говорят, что приехали "не с протянутой рукой"

Цей матеріал також доступний українською
09.01.2022, 15:02
Делегация РФ прибыла на переговоры с США. Говорят, что приехали
Сергей Рябков (скриншот видео Council of Foreign Relations, YouTube)

Делегация России прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по "гарантиям безопасности". Об этом сообщают росСМИ.

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В состав делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую делегацию представляет первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.

Основной день переговоров намечен на 10 января. Но уже сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть.

Рябков говорит, что Россия приехала в Женеву "не с протянутой рукой, а с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали". По его словам, если они не увидят прогресса, то диалог станет "беспредметным" и смысла в его продолжении не будет. 

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Владислав Сердюк
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Сергей Рябков Россия США переговоры гарантии безопасности
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