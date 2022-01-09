Делегация РФ прибыла на переговоры с США. Говорят, что приехали "не с протянутой рукой"
Делегация России прибыла в Женеву для участия в переговорах с США по "гарантиям безопасности". Об этом сообщают росСМИ.
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В состав делегации вошли представители МИД и Минобороны РФ. Ее возглавляет замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Американскую делегацию представляет первый замгоссекретаря США Уэнди Шерман.
Основной день переговоров намечен на 10 января. Но уже сегодня вечером стороны проведут "предварительную" часть.
Рябков говорит, что Россия приехала в Женеву "не с протянутой рукой, а с четко сформулированной задачей, которую необходимо решить на тех условиях, которые мы сформулировали". По его словам, если они не увидят прогресса, то диалог станет "беспредметным" и смысла в его продолжении не будет.
- Разведка сообщает об угрозе нового вторжения РФ в Украину. Кремль требует нерасширения НАТО на восток и грозит Западу "военно-техническим" ответом в случае отказа.
- В НАТО говорят, что у России нет права вето на членство других стран, и заверяют: компромиссов с Кремлем по этому вопросу не будет. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения, хотя конкретики пока нет.
- На следующей неделе пройдут переговоры РФ с США, НАТО и в рамках ОБСЕ.
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