Дело MH17. ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России – документ
Правительство Нидерландов утверждает, что РФ несет ответственность за гибель людей, нарушив три статьи Европейской конвенции о правах человека
Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск правительства Нидерландов против России из-за ее причастность к уничтожению самолета MH17 в июле 2014 года над Донбассом. Об этом сообщает пресс-служба суда.
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"Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несет ответственность за гибель людей в нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека", – говорится в документе.
В ЕСПЧ отметили, что в настоящее время имеется пять других межгосударственных исков и около 7000 индивидуальных исков в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине, ожидающих рассмотрения в Суде.
- 17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.
- Выводы следствия: лайнер сбил Бук 53-й бригады армии РФ (Курск).
- 19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.
- РФ назвала все "голословными обвинениями".
- Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства, что самолет был сбит российским Буком.
- 10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск на Россию в ЕСПЧ из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. В МИД РФ назвали это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям".
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