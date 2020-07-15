Дело MH17. ЕСПЧ зарегистрировал иск Нидерландов против России – документ

Правительство Нидерландов утверждает, что РФ несет ответственность за гибель людей, нарушив три статьи Европейской конвенции о правах человека

Европейский суд по правам человека зарегистрировал иск правительства Нидерландов против России из-за ее причастность к уничтожению самолета MH17 в июле 2014 года над Донбассом. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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"Правительство Нидерландов утверждает, что российское правительство несет ответственность за гибель людей в нарушение статей 2 (право на жизнь), 3 (запрет пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения) и 13 (право на эффективное средство правовой защиты) Европейской конвенции о правах человека", – говорится в документе.

В ЕСПЧ отметили, что в настоящее время имеется пять других межгосударственных исков и около 7000 индивидуальных исков в связи с событиями в Крыму и Восточной Украине, ожидающих рассмотрения в Суде.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса был сбит самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: погибли все 298 человек на борту.

17 июля 2014 года над подконтрольной боевикам территорией Донбасса самолет Boeing 777 рейса МН17 Амстердам—Куала-Лумпур: все 298 человек на борту. Выводы следствия

19 июня 2019-го JIT обнародовала имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко.

19 июня 2019-го JIT имена тех, кто, по ее данным, причастен к трагедии. Это россияне Игорь (Стрелков) Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. РФ назвала все "голословными обвинениями" .

РФ назвала все . Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила новые доказательства , что самолет был сбит российским Буком.

Сейчас по делу MH17 идет суд, прокуратура Нидерландов представила , что самолет был сбит российским Буком. 10 июля стало известно, что Нидерланды подают иск на Россию в ЕСПЧ из-за гибели лайнера рейса MH17 в июле 2014 года. В МИД РФ назвали это "еще одним ударом по российско-нидерландским отношениям".

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Наталия Медведева

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