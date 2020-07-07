Деньги за убийства солдат США. Белый дом расследует утечку разведданных - СМИ

Администрация Дональда Трампа уже допросила сотрудников, которые подозреваются в утечке информации о сотрудничестве России с талибами

Белый дом начал внутреннее расследование из-за утечки разведывательной информации о сотрудничестве России с талибами для убийства в Афганистане американских и союзных военных за деньги. Об этом сообщает Politico.

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По информации издания, администрация Дональда Трампа уже допросила сотрудников, у которых есть доступ к подобного рода информации. Круг подозреваемых Белый дом сузил до менее чем десяти человек.

26 тюня NYT опубликовал материал, в котором говорилось, что ответственное за заказные убийства европейское отделение ГРУ РФ платит вознаграждения талибам за ликвидацию американских и союзных солдат. По данным NYT, президента США Дональда Трамп проинформировали об этих разведданных еще в феврале, однако Белый дом решил не предпринимать никаких действий.

Позже Трамп назвал статью NYT "фейковой", посольство России в США прокомментировало публикацию аналогично.

Уже после заявлений Трампа глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес, сказал, что знал о плате разведки РФ талибам за убийства американских военных, передает Reuters. Однако при этом чиновник не сообщил других деталей и не стал говорить, является ли статья NYT фейком.

На инцидент отреагировали политические оппоненты Трампа. В частности, спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила на MSNBC, что Конгресс должен ввести санкции против России за вознаграждения талибов "прямо сейчас".

2 июня NYT раскрыла посредника между ГРУ РФ и талибами.

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СПРАВКА. После террористических атак в сентябре 2001 года США вторглись в Афганистан, чтобы ликвидировать стоявшую за нападениями террористическую организацию Аль-Каида. Находившиеся у власти талибы были отстранены от руководства государством, однако они подняли мятеж и к 2018 году действовали более чем в двух третях страны. Россия в начале вторжения разделяла цели США по разгрому Аль-Каиды и не находилась в тесном контакте с Талибаном. Но в последние годы, по данным разведки США, РФ начала сближаться с талибами на фоне обострения геополитического противостояния Кремля с Вашингтоном. В РФ это отрицают и публично признают лишь обмен информацией с талибами об общем враге - террористической организации Исламское государство.

Наталия Софиенко

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