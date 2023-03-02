Детекция дронов, антенны, БРЭМ. Берлин показал, что в списке новой военной помощи Украине

Германия поставила Вооруженным Силам Украины очередной пакет военной помощи, куда вошли системы обнаружения дронов, антенны и генераторы, и передаст ВСУ еще одну БРЭМ на базе Leopard 2. Список переданного оборудования обновлен на правительственном портале ФРГ.

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В новом пакете:

→ 30 систем обнаружения дронов (ранее поставлено столько же);

→ четыре мобильных антенно-мачтовых системы (ранее поставлено 20);

→ 25 генераторов (ранее поставлено 245).

Также в Берлине напомнили, что готовится к передаче или уже в процессе:

→ Четыре основных боевых танка Leopard 2A6 с боезапасом (ранее поставлено 14);

→ бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer III (ранее поставлено две).

Речь идет о БРЭМ Büffel (Bergepanzer 3), двусторонней разработке бундесвера и голландской армии на базе основного боевого танка Leopard 2. Не путать с Bergepanzer III — немецкой БРЭМ времен Второй мировой войны, которая переделывалась на заводах Третьего Рейха из устаревших танков PzKpfw III.

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Євген Пилипенко

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