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Детекция дронов, антенны, БРЭМ. Берлин показал, что в списке новой военной помощи Украине

Цей матеріал також доступний українською
02.03.2023, 13:11
Детекция дронов, антенны, БРЭМ. Берлин показал, что в списке новой военной помощи Украине - Фото
Bergepanzer 3 (фото — Sonaz, Bundeswehr)

Германия поставила Вооруженным Силам Украины очередной пакет военной помощи, куда вошли системы обнаружения дронов, антенны и генераторы, и передаст ВСУ еще одну БРЭМ на базе Leopard 2. Список переданного оборудования обновлен на правительственном портале ФРГ.

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В новом пакете:

→ 30 систем обнаружения дронов (ранее поставлено столько же);
→ четыре мобильных антенно-мачтовых системы (ранее поставлено 20);
→ 25 генераторов (ранее поставлено 245).

Также в Берлине напомнили, что готовится к передаче или уже в процессе:

→ Четыре основных боевых танка Leopard 2A6 с боезапасом (ранее поставлено 14);
→ бронированную ремонтно-эвакуационную машину Bergepanzer III (ранее поставлено две).

Речь идет о БРЭМ Büffel (Bergepanzer 3), двусторонней разработке бундесвера и голландской армии на базе основного боевого танка Leopard 2. Не путать с Bergepanzer III — немецкой БРЭМ времен Второй мировой войны, которая переделывалась на заводах Третьего Рейха из устаревших танков PzKpfw III.

Читайте также: Французские истребители Mirage для Воздушных сил ВСУ: идут переговоры Париж–Киев

Євген Пилипенко
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Германия война военная помощь БРЭМ
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