Девятерым напавшим на украинского подростка в Париже предъявлены обвинения
31.01.2021, 12:05
Украинский подросток, на которого было совершено нападение (Фото - Le Parisien)
По делу об избиении украинского подростка в Париже девятерым задержанным предъявлены обвинения, сообщает franceinfo.
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Пятерых подозреваемых обвиняют в покушении на убийство, они заключены под стражу. Четверо подростков находятся под судебным надзором.
Всего было задержано 11 подростков и один взрослый, трое несовершеннолетних были освобождены.
- 15 января 2021-го недалеко от Эйфелевой башни в Париже, возле торгового центра Beaugrenelle, группа неизвестных жестоко избила 14-летнего подростка из Украины. Его били кулаками, ногами, арматурой, холодным оружием и прочими предметами. Пострадавший в коме, у него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.
- 25 января президент Владимир Зеленский отреагировал на жесткое нападение на подростка, он призвал французские власти отыскать нападавших и бросить в тюрьму.
- 28 января, были задержаны девять подозреваемых в нападении на Юрия.
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