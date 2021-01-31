Девятерым напавшим на украинского подростка в Париже предъявлены обвинения

По делу об избиении украинского подростка в Париже девятерым задержанным предъявлены обвинения, сообщает franceinfo.

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Пятерых подозреваемых обвиняют в покушении на убийство, они заключены под стражу. Четверо подростков находятся под судебным надзором.

Всего было задержано 11 подростков и один взрослый, трое несовершеннолетних были освобождены.

15 января 2021-го недалеко от Эйфелевой башни в Париже, возле торгового центра Beaugrenelle, группа неизвестных жестоко избила 14-летнего подростка из Украины. Его били кулаками, ногами, арматурой, холодным оружием и прочими предметами. Пострадавший в коме, у него в нескольких местах пробит череп, множественные переломы рук, ребер, ножевые ранения, травма глаз.

25 января президент Владимир Зеленский отреагировал на жесткое нападение на подростка, он призвал французские власти отыскать нападавших и бросить в тюрьму.

28 января, были задержаны девять подозреваемых в нападении на Юрия.

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Денис Юдин

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