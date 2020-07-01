Действия властей Швеции по сдерживанию COVID-19 расследует спецкомиссия

Швеция (фото - Pixabay) Фото: Pixabay

В Швеции, которая не вводила жестких ограничений для борьбы с распространением коронавируса, специальный комитет расследует подход властей к борьбе с эпидемией. Об этом заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен, сообщает The Local.

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Он отметил, что комиссии поручено оценить меры правительства, центральной и местной власти и органов здравоохранения по сдерживанию распространения коронавируса.

Возглавит комиссию адвокат Матс Мелин, который ранее работал в высшем административном суде Швеции.

Окончательные результаты расследования комитета будут представлены в феврале 2022 -г, но промежуточный отчет ожидается уже в ноябре этого года.

В отличие от большинства европейских стран, Швеция никогда не вводила локдаун. Школы для детей до 16 лет не закрывались, также продолжали работать кафе, бары, рестораны и большинство предприятий.

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Агентство общественного здравоохранения страны утверждает, что блокировки работают только временно, настаивая на том, что решительные краткосрочные меры слишком неэффективны, чтобы оправдать их воздействие на людей.

Однако этот подход стал предметом интенсивных дискуссий, особенно в связи с тем, что число погибших в Швеции намного превзошло число жертв в соседних странах Северной Европы, которые в начале пандемии вводили более строгие меры сдерживания.

Во вторник в стране с населением 10,3 млн человек было зарегистрировано 68 451 подтвержденный случай коронавируса и 5 333 смертельных случая.

3 июня главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявил , что нужно было вводить больше ограничений, чтобы избежать большого количества умерших.

4 июня он заявил, что шведская стратегия все же была правильной.