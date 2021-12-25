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Дипломатия, санкции и военная помощь. Сенаторы советуют Байдену, как сдержать Путина

Цей матеріал також доступний українською
25.12.2021, 23:50
Дипломатия, санкции и военная помощь. Сенаторы советуют Байдену, как сдержать Путина - Фото
Джо Байден (Фото: EPA-EFE/JIM LO SCALZO)

Стратегия США по сдерживанию России должна включать как дипломатические, так и экономические и военные меры. Об этом в статье для The Washington Post под названием "Украина приняла сторону Запада в 2014 году, теперь мы должны встать на сторону Украины" пишут сенатор от Демократической партии Джин Шагин и сенатор-республиканец Роб Портман, сообщает Голос Америки.

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США должны увеличить поставки оружия в Украину и предоставить противовоздушные, противотанковые и противокорабельные системы, а также средства ведения электронной войны, считают сенаторы.

Они указывают, что более 2,5 млрд долл оборонной помощи, которые США предоставили Украине с 2017 года, были направлены на защиту в конфликте на Донбассе, а не на защиту от масштабного российского вмешательства.

Сенаторы также советуют американскому лидеру Джо Байдену не призывать президента Украины Владимира Зеленского к уступкам вне минского процесса. Байден должен потребовать от России отвести войска от границы перед последующими переговорами.

Кроме того, президент США должен сотрудничать с новым немецким правительством, чтобы не допустить введения в действие Северного потока-2, считают американские законодатели.

Последний, четвертый, совет заключается в том, что США должны развивать международную коалицию с партнерами, четко понимающими угрозы нынешней ситуации.

Свои советы Байдену по поводу сдерживания Путина от дальнейшей агрессии против Украины опубликовал также сенатор-республиканец Роджер Викер.

Он советует американскому президенту не идти на уступки и ясно заявить Путину, что дальнейшая агрессия в Украине приведет к многочисленным российским жертвам. Также Викер считает, что США должны предоставить Украине противовоздушное оружие и продолжить предоставление противотанкового оружия, а НАТО, по мнению Викера, может прислать в Украину больше военных.

Викер также призывает к санкциям против российских чиновников, связанных с Северным потоком-2, а также против окружения Путина.

Отдельно группа поддержки Украины в Конгрессе США призвала администрацию Байдена "немедленно оказать усиленную военную помощь Украине и наложить санкции на Северный поток-2".

  • 15 декабря Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2022 год, включающий 300 миллионов долларов на помощь Вооруженным силам Украины. 
  • 19 декабря в Украину приезжала делегация Конгресса США, чтобы обсудить эскалацию на украинско-российской границе, вызванную агрессивным поведением РФ.
  • 24 декабря Зеленский провел видеовстречу с группой из более чем 20 сенаторов и конгрессменов США, представляющих Демократическую и Республиканскую партии. 
Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский США владимир путин джо байден
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