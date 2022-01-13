Дипломатов США в Женеве и Париже поразил гаванский синдром – WSJ

Дипломаты США в Женеве и Париже пострадали от гаванского синдрома – загадочного неврологического заболевания. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

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По данным издания, предполагаемые атаки на американских дипломатов в двух городах произошли прошлым летом. В Женеве гаванский синдром выявили по крайней мере у троих чиновников, как минимум одного из них эвакуировали в США на лечение. В Париже известно об одном пострадавшем.

Госдеп отказался комментировать эту информацию, сославшись на требования приватности по медицинским вопросам.

Женева является одной из крупнейших дипломатических площадок мира, в городе сконцентрированы штаб-квартиры международных организаций. В частности, здесь два дня назад проходили переговоры между Россией и США, а летом президент Америки Джо Байден встречался с лидером РФ Владимиром Путиным.

Журналисты отмечают, что от гаванского синдрома пострадали уже порядка 200 американских дипломатов на Кубе (от ее столицы и берет название болезнь, там ее впервые выявили в 2016 году), в Китае, странах Европы и Южной Америки.

Симптомы гаванского синдрома включают головные боли, головокружение, когнитивные трудности, шум в ушах, проблемы со зрением, слухом и равновесием, отмечают в издании. Многие чиновники страдали от симптомов спустя годы, а у некоторых были диагностированы черепно-мозговые травмы.

Точная причина синдрома не установлена, однако высокопоставленные чиновники в администрациях Байдена и его предшественника Дональда Трампа подозревали, что за этим стоит Россия, сообщал The New Yorker.

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Марк Сировой

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