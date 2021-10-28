Для сдерживания Китая. Индия испытала межконтинентальную ракету

Индия провела испытания межконтинентальной баллистической ракеты Agni-5, способной нести ядерное оружие, сообщает The Independent. Ракета может преодолеть расстояние 5000 км и поразить почти всю территорию Китая.

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Правительство Индии заявило, что прошедший вчера, 27 октября, запуск соответствовал политике Индии по обеспечению надежного минимального сдерживания, в то же время отметив приверженность принципу неприменения ядерного оружия первыми.

Ракета приводнилась в Бенгальском заливе с высокой степенью точности, говорится в заявлении.

Рост ракетного потенциала Китая побудил Индию усовершенствовать системы вооружения, включая ракеты Agni-5, которые могут достичь почти всей территории Китая, отмечают журналисты.

Весной 2019 года Индия показала запуск ракеты, сбившей космический спутник.

17 октября стало известно, что Китай испытал гиперзвуковую ракету: она облетела всю Землю, может нести ядерный заряд.

Денис Юдин

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