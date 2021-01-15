Додик о подаренной Лаврову иконе: Ее не ищут. Отдам, если Украина докажет, что искала ее

Если Украина докажет, что искала икону до того дня, как член президиума Боснии и Герцеговины Милорад Додик подарил ее министру иностранных дел России Сергею Лаврову, то ее передадут Украине. Об этом заявил Додик, передает Radio Slobodna Evropa.

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По его словам, Украина якобы не ищет икону, которая могла быть незаконно вывезена из Луганска после начала войны на Донбассе.

Он отметил, что до сих пор так "не получил ответа" от Украины по тому, ищет ли она икону. Также Додик добавил, что якобы не было предоставлено никаких данных о реликвии.

"Если Украина докажет, что искала икону до того дня, когда я встречался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, я передам ее", – сказал Додик.

LIGA.net обратилось за комментариями в Министерство иностранных дел Украины.

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Станислав Стороженко

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