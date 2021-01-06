Кулеба: Додик продолжает врать. Украина и дальше требует вернуть икону

Украина продолжает требовать возвращения иконы, которую подарили в Сараево главе МИД РФ Сергею Лаврову. Заявление главы президиума БиГ Милорада Додика о ней являются ложью, написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Додик вчера заявил, что эта икона была семейной, а Украина якобы не ищет ее, писал Dnevni avaz. Боснийский чиновник также сказал, что передаст икону людям, от которых ее получил.

Кулеба назвал заявление Додика ложью.

"Украинская икона обожгла руки даже опытным в цинизме российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать, превосходя своих старших друзей. Украина и дальше требует возвращения иконы", – написал глава МИД.

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Марк Сировой

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