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Другая символика и переход к беларускому – у Тихановской представили новую конституцию

11.03.2021, 11:17
Другая символика и переход к беларускому – у Тихановской представили новую конституцию - Фото
Марш единства в Беларуси (Фото: Stringer/ЕРА)

10 марта представители команды лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской представили свой вариант новой конституции Беларуси. Об этом сообщает TUT.by

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В нем, как отмечает издание, предлагается изменить государственную символику, а также девиз страны: флагом предлагается сделать бело-красно-белое полотно, гербом – символ Пого́ня. Ранее они уже были государственными символами в 1918 году, а также в 1991—1995 годах.

Девизом Беларуси у Тихановской хотят сделать патриотический лозунг "Жыве Беларусь!". 

В предложенном документе также указано, что беларуский и русский языки – государственные, однако государство будет осуществлять меры по расширению использования беларуского языка для последующего придания ему в конституции статуса единственного.

Главное отличие проекта конституции, предложенной командой Тихановской, от действующей сейчас при режиме самопровозглашенного президента Александра Лукашенко — переход государства с президентской формы правления на парламентскую, отмечает TUT.by.

По проекту оппозиционной команды именно парламент будет назначать премьер-министра, утверждать правительство, принимать законы и постановления.

Планируется, что президент в первую очередь будет решать "важнейшие вопросы внешней политики и осуществлять её совместно с Советом Министров". Помимо этого, он будет обязан вести переговоры, подписывать международные договоры Беларуси.

"Президент в этой системе будет выполнять представительские функции: представлять страну на международной арене, выступать арбитром между парламентскими фракциями в ситуациях, когда они не смогут сами договориться о составе правительства, и ряд других", — заявил член команды Тихановской по формированию проекта Конституции Валерий Жураковский.

Также, среди прочего, в конституции оппозиционной команды указано, что президент избирается народом на пять лет, а одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков в течение своей жизни.

Штаб Тихановской в новом документе предлагает усилить роль Национального банка страны – ожидается, что он будет самостоятельно определять параметры денежно-кредитной политики, не согласовывая ее с президентом или парламентом. 

Помимо этого, предлагается изменить подход к местному самоуправлению и создать независимую судебную систему. 

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Станислав Стороженко
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беларусь конституция оппозиция Светлана Тихановская
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