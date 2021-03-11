Другая символика и переход к беларускому – у Тихановской представили новую конституцию

10 марта представители команды лидера беларуской оппозиции Светланы Тихановской представили свой вариант новой конституции Беларуси. Об этом сообщает TUT.by.

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В нем, как отмечает издание, предлагается изменить государственную символику, а также девиз страны: флагом предлагается сделать бело-красно-белое полотно, гербом – символ Пого́ня. Ранее они уже были государственными символами в 1918 году, а также в 1991—1995 годах.

Девизом Беларуси у Тихановской хотят сделать патриотический лозунг "Жыве Беларусь!".

В предложенном документе также указано, что беларуский и русский языки – государственные, однако государство будет осуществлять меры по расширению использования беларуского языка для последующего придания ему в конституции статуса единственного.

Главное отличие проекта конституции, предложенной командой Тихановской, от действующей сейчас при режиме самопровозглашенного президента Александра Лукашенко — переход государства с президентской формы правления на парламентскую, отмечает TUT.by.

По проекту оппозиционной команды именно парламент будет назначать премьер-министра, утверждать правительство, принимать законы и постановления.

Планируется, что президент в первую очередь будет решать "важнейшие вопросы внешней политики и осуществлять её совместно с Советом Министров". Помимо этого, он будет обязан вести переговоры, подписывать международные договоры Беларуси.

"Президент в этой системе будет выполнять представительские функции: представлять страну на международной арене, выступать арбитром между парламентскими фракциями в ситуациях, когда они не смогут сами договориться о составе правительства, и ряд других", — заявил член команды Тихановской по формированию проекта Конституции Валерий Жураковский.

Также, среди прочего, в конституции оппозиционной команды указано, что президент избирается народом на пять лет, а одно и то же лицо не может быть президентом более двух сроков в течение своей жизни.

Штаб Тихановской в новом документе предлагает усилить роль Национального банка страны – ожидается, что он будет самостоятельно определять параметры денежно-кредитной политики, не согласовывая ее с президентом или парламентом.

Помимо этого, предлагается изменить подход к местному самоуправлению и создать независимую судебную систему.

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Станислав Стороженко

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