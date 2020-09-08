Власти Беларуси предоставили ОБСЕ свой план выхода из кризиса - РБК

Представитель Минска также заявил, что власти страны не признают оппозицию в лице Координационного совета

28 августа на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ представитель Беларуси заявил, что власти страны настаивают на проведении конституционной реформы. По их мнению, именно этот шаг способен урегулирования политический кризис в стране, сообщает РБК со ссылкой на собственные источники.



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Представитель Беларуси также пояснил, что власти страны не признают оппозицию в лице Координационного совета, поскольку переговоры с ними будут подразумевать диалог о передаче власти. По этой же причине не принимаются предложения о посредничестве.

Кроме того, по информации издания, представитель сообщил о намерениях властей Беларуси провести референдум до 2022 года, на котором будет принята новая конституция страны. Ранее с подобными заявлениями выступал президент страны Александр Лукашенко.

В основе новой конституции якобы будет заложена либерализация политической системы с уменьшением полномочий президента в пользу передачи их части парламенту. Источник РБК также заявил об изменениях в партийной системе - партии будут играть большую роль.

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В Беларуси почти месяц проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет. Их пытаются разгонять силовики.

лавное требование – отставка президента Лукашенко. Координационный совет оппозиции считает "открытым террором" задержания, похищения и избиения мирных граждан. Их г

Станислав Стороженко

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