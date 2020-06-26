Лукашенко намерен внести "решительные изменения" в Конституцию Беларуси

Конституция Беларуси (Фото: ГСУ/Владимир Чистик)

Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили несколько вариантов обновленной Конституции, но, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными. Об этом он заявил сегодня, 26 июня, передает БЕЛТА.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Конституция – Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено – они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что "на месте им виднее".

"Что касается перераспределения полномочий наверху – президент, парламент, правительство – это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее – это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", – сказал Лукашенко.

Читайте также: Лукашенко заявил о вмешательстве России в выборы и внутренние дела Беларуси

8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.

29 мая был задержан блогер Сергей Тихановский, правозащитники считают его политическим заключенным

У Лукашенко заявили , что за его политическим противником Виктором Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.

22 июня Бабарико и его сын Эдуард были арестованы

В тот же день стало известно , что в ЦИК Беларуси подписи сдали семь кандидатов в президенты.

Читайте также: Обнуление Путина. Россия начала голосовать за поправки в конституцию