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Лукашенко намерен внести "решительные изменения" в Конституцию Беларуси

Лукашенко намерен внести "решительные изменения" в Конституцию Беларуси - Фото
Конституция Беларуси (Фото: ГСУ/Владимир Чистик)
26.06.2020, 16:42

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассматривает варианты обновлений в Конституцию страны

Президенту Беларуси Александру Лукашенко представили несколько вариантов обновленной Конституции, но, по его словам, изменения оказались недостаточно решительными. Об этом он заявил сегодня, 26 июня, передает БЕЛТА.

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"Конституция – Основной Закон. Мы ее сделаем за два года. Несколько вариантов мне уже предложено – они не годятся. Люди просто боятся вносить более решительные изменения в Конституцию. Я думаю, нам это надо сделать. До принятия Конституции мы вообще много сделаем в плане передачи полномочий вниз – до председателей райисполкомов, губернатора", – сказал Лукашенко.

Президент Беларуси подчеркнул, что местная власть должна более широко заниматься своими территориями, потому что "на месте им виднее".

"Что касается перераспределения полномочий наверху – президент, парламент, правительство – это все должно быть прописано в Конституции. Она будет приниматься на референдуме, мы должны четко определить, каким путем будем идти. Или мы пойдем путем, как предлагают сегодня мои "альтернативщики", через приватизацию, реформы и так далее – это не со мной, я не пойду на слом социального уклада нашей страны", – сказал Лукашенко.

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Наталия Медведева
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