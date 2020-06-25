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Лукашенко заявил о вмешательстве России в выборы и внутренние дела Беларуси

Лукашенко заявил о вмешательстве России в выборы и внутренние дела Беларуси - Фото
Александр Лукашенко (фото - LIGA.net)
25.06.2020, 13:50

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он намерен обсудить это с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным

Во внутреннюю политику и выборы в Беларуси вмешиваются РФ и Польша. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БелТА.

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По словам Лукашенко, в интернете "активно распространяются жуткие фейки", с помощью которых хотят дискредитировать власть: "Мне доложили, что у одного из моих сыновей в Швейцарии $840 млн. Направьте туда по дипломатическим каналам письмо: кто хочет забрать эти деньги, пусть немедленно заберет".

Президент Беларуси считает, что информация фальсифицируется, и люди, которые не разбираются в банковских документах, верят этим фейкам: "Это не наше, это из России идет информация. Потом они извинятся, снимут. Но людям то в мозги уже вбросили это".

"Они что, нас толкают на нечестность такую, как они себя ведут? Ясно, что там за ними кукловоды стоят. Они и с одной, и с другой стороны. И в Польше живут, и из России подкидывают <...> Применяются самые современные фальшивые технологии, идет вмешательство из-за рубежа в наши выборы, внутренние дела", - заявил Лукашенко, добавив, что он поговорит об этом с президентом РФ Владимиром Путиным, однако ситуация "очень сложная".

  • 8 мая белорусский парламент на внеочередном заседании назначил президентские выборы на 9 августа.
  • 29 мая был задержан Сергей Тихановский, правозащитники считают его политическим заключенным.
  • У Лукашенко заявили, что за Бабарико якобы стоят "кукловоды" из российской компании Газпром.
  • 22 июня Бабарико и его сын Эдуард были арестованы.
  • В тот же день стало известно, что в ЦИК Беларуси подписи сдали семь кандидатов в президенты.

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Владислав Сердюк
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Россия польша выборы беларусь вмешательство александр лукашенко
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