Тихановская призвала голосовать против конституционной реформы Лукашенко
По словам лидера беларуской оппозиции, предложенная самопровозглашенным президентом реформа – манипуляция и попытка расколоть протест
Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская призвала беларусов голосовать против поправок к конституции, которые инициирует самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Об этом она сообщает в Telegram-канале.
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По словам Тихановской, режим Лукашенко пытается расколоть протест, и поправки к конституции могут быть одной из манипуляций.
"Главный закон государства сейчас пытаются превратить в инструмент пропаганды – чтобы показать видимость переговоров", – заявила Тихановская.
Она подчеркнула, что пока на улицах стреляют, а задержанные еще находятся в тюрьмах, это не переговоры.
Тихановская отметила, что у нелегитимной власти нет законных оснований для реформы конституции. "Покажите, что вы не согласитесь на любую навязанную вам версию Конституции", – призвала она беларусов.
Тихановская дала ссылку на онлайн-голосование против поправок на платформе "Голос", в котором приняло участие уже более 300 000 человек.
- 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента. ЦИК объявил, что победил Лукашенко. После окончания выборов начались массовые протесты, которые были жестоко подавлены властями. Рабочие крупнейших предприятий начали выходить на забастовки. Оппозиция не признала победу Лукашенко, протесты продолжились.
- 19 августа главы государств Евросоюза не признали результаты президентских выборов в Беларуси, заявив, что будут готовить санкции против тех, кто "ответственен за насилие и фальсификации на выборах".
- 15 сентября, Верховная Рада поддержала санкции Евросоюза против режима Лукашенко и предложила провести новые выборы.
- 11 октября ОМОН жестоко разгонял Марш гордости в Минске, на который вышли десятки тысяч человек. Тихановская выдвинула ультиматум Лукашенко.
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