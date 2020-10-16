Тихановская призвала голосовать против конституционной реформы Лукашенко

По словам лидера беларуской оппозиции, предложенная самопровозглашенным президентом реформа – манипуляция и попытка расколоть протест

Лидер беларуской оппозиции Светлана Тихановская призвала беларусов голосовать против поправок к конституции, которые инициирует самопровозглашенный президент Александр Лукашенко. Об этом она сообщает в Telegram-канале.

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По словам Тихановской, режим Лукашенко пытается расколоть протест, и поправки к конституции могут быть одной из манипуляций.

"Главный закон государства сейчас пытаются превратить в инструмент пропаганды – чтобы показать видимость переговоров", – заявила Тихановская.

Она подчеркнула, что пока на улицах стреляют, а задержанные еще находятся в тюрьмах, это не переговоры.

Тихановская отметила, что у нелегитимной власти нет законных оснований для реформы конституции. "Покажите, что вы не согласитесь на любую навязанную вам версию Конституции", – призвала она беларусов.

Тихановская дала ссылку на онлайн-голосование против поправок на платформе "Голос", в котором приняло участие уже более 300 000 человек.

Денис Юдин

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