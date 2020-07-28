Две новые команды астронавтов на МКС в сентябре и весной 2021-го доставит SpaceX

Команды Crew-1 и Crew-2 будут состоять из американских и японских астронавтов

Национальное космическое агентство США NASA объявило, что следующей весной компания Илона Маска SpaceX доставит на МКС новый экипаж.

Команда Crew-2 будет состоять из американских астронавтов Меган Макартур, Шейна Кимбороу, японца Акихико Хошиде и француза Тома Песке. Они пробудут на Международной космической станции полгода.

The action never stops on station. This week the crew performed a spacewalk, welcomed a cargo resupply delivery, and had time for science and research. #SpaceToGround pic.twitter.com/KH1QBI1rHW — Intl. Space Station (@Space_Station) July 24, 2020

Ранее NASA объявляло, что в конце сентября на МКС полетит команда Crew-1: американцы Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, Шеннон Уолкер и японец Соити Ногути. Сейчас астронавты проходят подготовку к запуску.

Аппарат Crew Dragon для полета Crew-1 стартует на ракете Falcon 9 с космодрома Кейп Канаверал во Флориде.

В мае NASA и SpaceX осуществили первый успешный запуск пилотируемой миссии к МКС Demo-2, который стал прорывом для космической отрасли США и помог избавиться зависимости от российских "Союзов". За последние 9 лет США самостоятельно не отправляли астронавтов на МКС после сворачивания стоимостной программы шаттлов.

Американцы Даг Харли и Боб Бенкен, которые приняли участие в историческом полете, вернутся на Землю в ближайшее воскресенье, 2 августа.

За почти 20 лет существования МКС там побывали 240 астронавтов из 19 стран мира, которые провели там более 3000 научных экспериментов.

Читайте также: NASA вернет на Марс метеорит, который упал на Землю. Это поможет ученым

Наталия Медведева

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.