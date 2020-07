Две новые команды астронавтов на МКС в сентябре и весной 2021-го доставит SpaceX

Национальное космическое агентство США NASA объявило, что следующей весной компания Илона Маска SpaceX доставит на МКС новый экипаж.

Команда Crew-2 будет состоять из американских астронавтов Меган Макартур, Шейна Кимбороу, японца Акихико Хошиде и француза Тома Песке. Они пробудут на Международной космической станции полгода.

The action never stops on station. This week the crew performed a spacewalk, welcomed a cargo resupply delivery, and had time for science and research. #SpaceToGround pic.twitter.com/KH1QBI1rHW