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Две новые команды астронавтов на МКС в сентябре и весной 2021-го доставит SpaceX

28.07.2020, 18:52
Две новые команды астронавтов на МКС в сентябре и весной 2021-го доставит SpaceX - Фото
МКС (Скриншот видео NASA)

Команды Crew-1 и Crew-2 будут состоять из американских и японских астронавтов

Национальное космическое агентство США NASA объявило, что следующей весной компания Илона Маска SpaceX доставит на МКС новый экипаж.

Команда Crew-2 будет состоять из американских астронавтов Меган Макартур, Шейна Кимбороу, японца Акихико Хошиде и француза Тома Песке. Они пробудут на Международной космической станции полгода.

Ранее NASA объявляло, что в конце сентября на МКС полетит команда Crew-1: американцы Виктор Гловер, Майкл Хопкинс, Шеннон Уолкер и японец Соити Ногути. Сейчас астронавты проходят подготовку к запуску.

Аппарат Crew Dragon для полета Crew-1 стартует на ракете Falcon 9 с космодрома Кейп Канаверал во Флориде.

  • В мае NASA и SpaceX осуществили первый успешный запуск пилотируемой миссии к МКС Demo-2, который стал прорывом для космической отрасли США и помог избавиться зависимости от российских "Союзов". За последние 9 лет США самостоятельно не отправляли астронавтов на МКС после сворачивания стоимостной программы шаттлов.
  • Американцы Даг Харли и Боб Бенкен, которые приняли участие в историческом полете, вернутся на Землю в ближайшее воскресенье, 2 августа.
  • За почти 20 лет существования МКС там побывали 240 астронавтов из 19 стран мира, которые провели там более 3000 научных экспериментов.

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Наталия Медведева
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