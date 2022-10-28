Экс-президент ФРГ о Путине: Это – враг из полной психов марксистско-ленинской системы
Западным лидерам следует осознать, что становление российского диктатора Владимира Путина происходило в "полной психов марксистско-ленинской системе", и этот бэкграунд смешался с его неоимперскими замашкам, что "дает опасную смесь". Об этом Badische Zeitung заявил бывший президент Германии (2012-2017) Йоахим Гаук.
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"Выпустивший несколько лет назад книгу о толерантности Гаук сейчас занимает четкую позицию в поддержку Украины", – пишет издание в подводке к интервью с политиком.
Он отмечает: "Нельзя забывать, насколько глубоко люди, вроде Путина, вдохновлены ленинистским мышлением".
"Если у тебя власть, никогда не отдавай ее". Сейчас мы видим это уже без коммунизма – в его националистических имперских жестах. Второе – "Кто сильнее, тот и прав". Коммунистический принцип, который наблюдаем и сегодня. Третье – беспомощность общества: "Не разрешай свободы мнений". Это все рождено в коммунизме, а сейчас воскрешено. Нет свободы мнений, нет общества, нет свободных СМИ. Четвертое – "Используй репрессивный аппарат", – перечислил Гаук.
Как выразился политик, "так их учили в КГБ, и теперь это советское смешалось с неоимперской идеологией России".
"Это очень опасная смесь", – подчеркнул он, добавив в ходе интервью, что "у нас впереди враг".
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По словам президента ФРГ в 2012-2017 годах, Путин – "старый кагэбист, который был социализирован в марксистско-ленинской системе, полной психов", и именно это является корнем того, как он относится к Украине и как ведет войну.
Западным лидерам, добавил Гаук, пора осознать эти факты.
Прошлый посол Украины в Берлине Андрей Мельник написал в Twitter, что Гаук "настоящий государственник, с костяком и принципами. Не боится. Даже перед Путиным".
- В начале октября 2022 года Гаук заявил, что Германия должна поддерживать Украину, "Путин рассчитывает на страх".
- Побывав в Украине, нынешний президент ФРГ Штайнмайер сказал немецкому изданию, что там "все гораздо страшнее", чем считают немцы.
- 26 октября глава Мюнхенской конференции по безопасности Хойсген заявил, что ядерные угрозы Кремля "направлены на немцев, чтобы напугать их и отвадить от поддержки Украины".
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