Экс-президент ФРГ о Путине: Это – враг из полной психов марксистско-ленинской системы

Западным лидерам следует осознать, что становление российского диктатора Владимира Путина происходило в "полной психов марксистско-ленинской системе", и этот бэкграунд смешался с его неоимперскими замашкам, что "дает опасную смесь". Об этом Badische Zeitung заявил бывший президент Германии (2012-2017) Йоахим Гаук.

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"Выпустивший несколько лет назад книгу о толерантности Гаук сейчас занимает четкую позицию в поддержку Украины", – пишет издание в подводке к интервью с политиком.

Он отмечает: "Нельзя забывать, насколько глубоко люди, вроде Путина, вдохновлены ленинистским мышлением".

"Если у тебя власть, никогда не отдавай ее". Сейчас мы видим это уже без коммунизма – в его националистических имперских жестах. Второе – "Кто сильнее, тот и прав". Коммунистический принцип, который наблюдаем и сегодня. Третье – беспомощность общества: "Не разрешай свободы мнений". Это все рождено в коммунизме, а сейчас воскрешено. Нет свободы мнений, нет общества, нет свободных СМИ. Четвертое – "Используй репрессивный аппарат", – перечислил Гаук.

СПРАВКА. Во время советской оккупации части Германии Гаук был одним из лидеров правозащитного движения и активным членом оппозиции, а также депутатом Народной палаты ГДР последнего созыва от некоммунистического Альянса 90. После падения Берлинской стены был первым управляющим архивами Штази.

Как выразился политик, "так их учили в КГБ, и теперь это советское смешалось с неоимперской идеологией России".

"Это очень опасная смесь", – подчеркнул он, добавив в ходе интервью, что "у нас впереди враг".

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По словам президента ФРГ в 2012-2017 годах, Путин – "старый кагэбист, который был социализирован в марксистско-ленинской системе, полной психов", и именно это является корнем того, как он относится к Украине и как ведет войну.

Западным лидерам, добавил Гаук, пора осознать эти факты.

Прошлый посол Украины в Берлине Андрей Мельник написал в Twitter, что Гаук "настоящий государственник, с костяком и принципами. Не боится. Даже перед Путиным".

Євген Пилипенко

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