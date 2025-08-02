Экс-президент Колумбии получил 12 лет домашнего ареста

Альваро Урибе пытался влиять на свидетелей, которые обвиняли его в связях с парамилитарными группировками в 1990-х годах

Альваро Урибе (Фото: Mauricio Duenas Castaneda/EPA)

В пятницу, 1 августа, бывшего президента Колумбии Альваро Урибе приговорили к 12 годам домашнего ареста за влияние на свидетелей и подкуп. Об этом сообщил телеканал NBC News.

Приговор суда, который Урибе пообещал обжаловать, был вынесен после почти шестимесячного процесса. Прокуратура предоставила доказательства, что он пытался влиять на свидетелей, которые обвиняли его в связях с парамилитарными группировками в 1990-х годах.

"Политика взяла верх над законом при вынесении приговора", – сказал Урибе после слушания в пятницу.

73-летний Урибе отрицал любые правонарушения. Адвокат просил суд разрешить бывшему президенту Колумбии оставаться на свободе, пока он оспаривает приговор. Судья в пятницу заявила, что не удовлетворила ходатайство защиты, поскольку ему было бы "легко" покинуть страну, чтобы "уклониться от наложенной санкции".

Суд также запретил Урибе занимать государственные должности в течение восьми лет и наложил штраф в размере около $776 000.

У апелляционного суда будет время до начала октября, чтобы вынести решение, которое любая из сторон затем сможет обжаловать в Верховном суде Колумбии.

Судья заявила, что видела достаточно доказательств, что Урибе сговорился с адвокатом, чтобы склонить трех бывших членов военизированной группировки, находившихся в тюрьме, изменить показания, которые они дали Ивану Сепеде, левому сенатору, начавшему расследование вероятных связей экс-президента с группировкой.

В 2012 году Урибе подал иск о клевете против Сепеды в Верховный суд. Но в 2018 году он отклонил обвинения против Сепеды и начал расследование дела Урибе.

В материале говорится, что Урибе занимал пост президента с 2002 по 2010 год, имея мощную поддержку США. Он остается противоречивой фигурой: одни считают его спасителем страны, который остановил ее скатывание к статусу "несостоявшегося государства", а другие связывают его с нарушениями прав человека и расцветом парамилитаризма в 1990-х.

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