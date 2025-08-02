Експрезидент Колумбії отримав 12 років домашнього арешту

Альваро Урібе намагався впливати на свідків, які звинувачували його у зв’язках з парамілітарними угрупованнями у 1990-х роках

Альваро Урібе (Фото: Mauricio Duenas Castaneda/EPA)

У п’ятницю, 1 серпня, колишнього президента Колумбії Альваро Урібе засудили до 12 років домашнього арешту за вплив на свідків та підкуп. Про це повідомив телеканал NBC News.

Вирок суду, який Урібе пообіцяв оскаржити, був виголошений після майже шестимісячного процесу. Прокуратура надала докази, що він намагався впливати на свідків, які звинувачували його у зв’язках з парамілітарними угрупованнями у 1990-х роках.

"Політика взяла гору над законом під час винесення вироку", – сказав Урібе після слухання у п’ятницю.

73-річний Урібе заперечив будь-які правопорушення. Адвокат просив суд дозволити колишньому президенту Колумбії залишатися на волі, поки він оскаржує вирок. Суддя у п’ятницю заявила, що не задовольнила клопотання захисту, оскільки йому було б "легко" покинути країну, щоб "ухилитися від накладеної санкції".

Суд також заборонив Урібе обіймати державні посади протягом восьми років та наклав штраф у розмірі близько $776 000.

Апеляційний суд матиме час до початку жовтня, щоб винести рішення, яке будь-яка зі сторін потім зможе оскаржити у Верховному суді Колумбії.

Суддя заявила, що бачила достатньо доказів, що Урібе змовився з адвокатом, щоб схилити трьох колишніх членів воєнізованого угруповання, які перебували у в'язниці, змінити свідчення, які вони надали Івану Сепеді, лівому сенатору, який розпочав розслідування ймовірних зв'язків експрезидента з угрупованням.

У 2012 році Урібе подав позов про наклеп проти Сепеди до Верховного суду. Але у 2018 році він відхилив звинувачення проти Сепеди та розпочав розслідування справи Урібе.

У матеріалі йдеться, що Урібе обіймав посаду президента з 2002 по 2010 рік, маючи потужну підтримку США. Він залишається суперечливою фігурою: одні вважають його рятівником країни, який зупинив її скочування до статусу "держави, що не відбулася", а інші пов’язують його з порушеннями прав людини та розквітом парамілітаризму в 1990-х.

3 жовтня 2024 року колишнього міністра транспорту Сінгапуру було ув'язнено на 12 місяців позбавлення волі за звинуваченням у корупції.

22 жовтня у Перу колишнього президента країни Алехандро Толедо ув'язнено на 20 років та шість місяців.