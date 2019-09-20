Экс-президент Румынии признан агентом коммунистической спецслужбы

Траян Бэсеску (Фото: EPA)

Апелляционный суд Бухареста постановил, что бывший президент Румынии Траян Бэсеску работал информатором тайной полиции Секуритати, которая действовала в коммунистическую эпоху. Об этом сообщает Balkan Insight.

Суд подтвердил вывод расследования, проведенного ранее Национальным советом по изучению архивов тайной полиции (CNSAS). Бэсеску отрицает эти обвинения и заявляет, что подаст апелляцию.

"Я принимаю приговор суда таким, какой он есть. Я буду обжаловать его в вышестоящей инстанции", - сказал политик после обнародования решения суда.

Бэсеску был президентом Румынии в период между 2004 и 2014 годами. Судебное разбирательство по обвинению его в сотрудничестве с политической полицией во время существования коммунистического режима с 1948 по 1989 год было начато в июне этого года.

Согласно документам румынской разведки и CNSAS, коммунисты завербовали Бэсеску в 1972 году, когда он был студентом академии военно-морского флота.

Его досье уничтожили в 1979 году после того, как Бэсеску вступил в Коммунистическую партию Румынии.

Но CNSAS обнаружила записи, сделанные рукой Бэсеску, в которых говорится, что он передавал информацию о своих сокурсниках и иностранцах, с которыми встречался во время профессиональной деятельности.

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