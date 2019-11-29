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Экс-президенту Бразилии дали 17 лет тюрьмы: за что

Экс-президенту Бразилии дали 17 лет тюрьмы: за что - Фото
Лула да Силва (фото - ЕРА)
29.11.2019, 07:57

Сначала Лула да Силве увеличили срок с девяти до 12 лет, а теперь - до 17

Бывшего президента Бразилии Лула да Силву в апелляционной инстанции признали виновным в коррупции – и увеличили срок его тюремного заключения до 17 лет. Об этом сообщает Globo.

Заседание длилось более семи часов. За решение оставить в силе приговор первой инстанции и ужесточить наказание проголосовала коллегия из трех судей.

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Сторона защиты не согласна с таким приговором – и намерена его обжаловать. Лула заявляет о желании остаться в политике.

Справка. В 2016 году Лула арестовали по подозрению в получении пятимиллионной взятки за незаконную помощь Petrobras. В июне 2017 года суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к девяти с половиной годам тюрьмы, позже его ужесточили до 12 лет. 8 ноября 2019 года экс-политик вышел на свободу, так как Верховный суд постановил: арест осужденных должен происходить после завершения всех апелляционных производств.

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