Экс-президенту Бразилии дали 17 лет тюрьмы: за что

Лула да Силва (фото - ЕРА)

Бывшего президента Бразилии Лула да Силву в апелляционной инстанции признали виновным в коррупции – и увеличили срок его тюремного заключения до 17 лет. Об этом сообщает Globo.

Заседание длилось более семи часов. За решение оставить в силе приговор первой инстанции и ужесточить наказание проголосовала коллегия из трех судей.

Смотрите также: В Мексике протестующие привязали мэра к машине и покатали: видео

Сторона защиты не согласна с таким приговором – и намерена его обжаловать. Лула заявляет о желании остаться в политике.

Справка. В 2016 году Лула арестовали по подозрению в получении пятимиллионной взятки за незаконную помощь Petrobras. В июне 2017 года суд первой инстанции признал его виновным и приговорил к девяти с половиной годам тюрьмы, позже его ужесточили до 12 лет. 8 ноября 2019 года экс-политик вышел на свободу, так как Верховный суд постановил: арест осужденных должен происходить после завершения всех апелляционных производств.

Читайте также: Заберите свои $22 млн. Бразилия будет сама тушить Амазонию