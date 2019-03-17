Эксперты подтвердили сходство авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии

Фото: EPA

Анализ данных бортовых самописцев Boeing 737 Max 8, потерпевшем крушение в Эфиопии 10 марта, подтвердил "явное сходство" с авиакатастрофой в Индонезии. Об этом заявила в воскресенье, 17 марта, министр транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, сообщает Deutsche Welle.

Анализ проводили эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA), они передали данные правительству Эфиопии, но детальная информация о сходствах не разглашается.

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По словам чиновницы, бортовые самописцы были в хорошем состоянии, что позволило провести экспертизы "почти всех зафиксированных данных". "Правительство намерено через месяц опубликовать подробный отчет", - заявила Могес.

17 марта 2019 года сообщалось, что эксперты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) расшифровали данные бортового речевого самописца Boeing 737 MAX авиакомпании Ethiopian Airlines.

10 марта 2019 года в катастрофе вблизи эфиопского города Дэбрэ-Зэйт погибли граждане 35 стран, среди них - семья депутата из Словакии и политик из Сицилии, а также 19 сотрудников ООН. На борту были 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Они летели рейсом из Аддис-Абебы (Эфиопия) в Найроби (Кения).

В ночь на 29 октября пассажирский самолет потерпел крушение около индонезийского острова Ява спустя несколько минут после вылета из Джакарты. Экипаж запрашивал разрешение вернуться обратно в аэропорт вылета. На борту самолета Boeing 737 авиакомпании Lion Air были 189 человек.