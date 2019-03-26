"Электрическая война". Названа причина блэкаута в Венесуэле

Венесуэла (фото - EPA) Фото: EPA

В правительстве Венесуэлы заявили, что очередное отключение электроенегрии связано с кибератакой на энергосистему страны. Об этом заявил министр связи и информации Хорхе Родригес, передает газета El Nacional.

"Сегодняшняя атака аналогична атаке 7 марта: они атаковали мозг Национальной энергосистемы на гидроэлектростанции имени Симона Боливара в Эль-Гури. И на этот раз мы смогли восстановить подачу в короткие сроки", - заявил Родригес.

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По его словам, электроснабжение было восстановлено почти во всех затронутых штатах спустя два часа.

Родригес назвал это терроризмом и добавил, что "население хотят погрузить в состояние отчаяния, чтобы украсть ресурсы страны".

Национальная корпорации по электроэнергии также заявила, что Венесуэла была обесточена из-за диверсии на крупной венесуэльской гидроэлектростанции Эль-Гури. Там назвали это "электрической войной против государства".

Отстраненный от власти диктатор Николас Мадуро выступил на национальном телеканале и призвал всех запастись свечами, фонариками и наполнить резервуары с чистой водой.

Вчера, 25 марта, большая часть Венесуэлы осталась без электричества - менее чем через две недели после предыдущего продолжительного отключения электроэнергии. Ранее из-за блэкаута в стране, который начался 8 марта и закончился 14-го, в больницах умерли по меньшей мере 15 детей. 11 марта в Венесуэле ввели чрезвычайное положение.