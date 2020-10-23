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Эпидемия COVID-19 может стать сезонной, вакцина не уничтожит вирус – топ-ученый Британии

23.10.2020, 11:23
Эпидемия COVID-19 может стать сезонной, вакцина не уничтожит вирус – топ-ученый Британии - Фото
Иллюстративное фото (ЕРА)

По мнению главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, "искоренилась" благодаря высокоэффективной вакцине только оспа

Коронавирусная болезнь может стать таким же постоянным сезонным явлением, как эпидемия гриппа, а вакцина, вероятно, не сможет остановить COVID-19 полностью. Об этом заявил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс. 

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По мнению ученого, вакцины не смогут полностью нейтрализировать COVID-19 – они уменьшат вероятность заражения и тяжесть заболевания. Однако ни одна из них, вероятно, не "уничтожит" вирус, считает он. 

Валланс отметил, что только одна человеческая болезнь "действительно искоренилась" благодаря высокоэффективной вакцине – оспа.

Он добавил, что ряд разрабатываемых вакцин способны вызывать иммунный ответ и реакцию антител, но только три фазы клинических испытаний могут доказать, действительно ли они предотвращают заражение людей. 

"Эта болезнь вероятно будет распространяться и носить эндемический характер, это моя лучшая оценка", – подрезюмировал Валланс. 

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Станислав Стороженко
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