Эпидемия COVID-19 может стать сезонной, вакцина не уничтожит вирус – топ-ученый Британии
По мнению главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, "искоренилась" благодаря высокоэффективной вакцине только оспа
Коронавирусная болезнь может стать таким же постоянным сезонным явлением, как эпидемия гриппа, а вакцина, вероятно, не сможет остановить COVID-19 полностью. Об этом заявил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс.
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По мнению ученого, вакцины не смогут полностью нейтрализировать COVID-19 – они уменьшат вероятность заражения и тяжесть заболевания. Однако ни одна из них, вероятно, не "уничтожит" вирус, считает он.
Валланс отметил, что только одна человеческая болезнь "действительно искоренилась" благодаря высокоэффективной вакцине – оспа.
Он добавил, что ряд разрабатываемых вакцин способны вызывать иммунный ответ и реакцию антител, но только три фазы клинических испытаний могут доказать, действительно ли они предотвращают заражение людей.
"Эта болезнь вероятно будет распространяться и носить эндемический характер, это моя лучшая оценка", – подрезюмировал Валланс.
- В мае в США опубликовали результаты исследований: коронавирус опаснее сезонного гриппа в 13 раз.
- 28 июля во Всемирной организации здравоохранения заявили, что пандемия коронавируса будет носить не сезонный, а общий характер.
- 1 октября группа ведущих ученых, созданная британским Королевским обществом, предупредила, что даже эффективная вакцина против коронавируса не позволит вернуться к нормальной жизни будущей весной.
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