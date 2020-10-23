Эпидемия COVID-19 может стать сезонной, вакцина не уничтожит вирус – топ-ученый Британии

По мнению главного научного советника правительства Великобритании Патрика Валланса, "искоренилась" благодаря высокоэффективной вакцине только оспа

Коронавирусная болезнь может стать таким же постоянным сезонным явлением, как эпидемия гриппа, а вакцина, вероятно, не сможет остановить COVID-19 полностью. Об этом заявил главный научный советник правительства Великобритании Патрик Валланс.

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По мнению ученого, вакцины не смогут полностью нейтрализировать COVID-19 – они уменьшат вероятность заражения и тяжесть заболевания. Однако ни одна из них, вероятно, не "уничтожит" вирус, считает он.

Валланс отметил, что только одна человеческая болезнь "действительно искоренилась" благодаря высокоэффективной вакцине – оспа.

Он добавил, что ряд разрабатываемых вакцин способны вызывать иммунный ответ и реакцию антител, но только три фазы клинических испытаний могут доказать, действительно ли они предотвращают заражение людей.

"Эта болезнь вероятно будет распространяться и носить эндемический характер, это моя лучшая оценка", – подрезюмировал Валланс.

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Станислав Стороженко

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