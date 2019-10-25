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Эрдоган требует от США выдать вчерашнего собеседника Трампа

Эрдоган требует от США выдать вчерашнего собеседника Трампа - Фото
Мазлум Абди (скриншот из видеозаписи)
25.10.2019, 11:16

Президент Турции на госканале назвал курдского военачальника SDF Мазлума Абди террористом из леворадикальной Рабочей партии Курдистана

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал США выдать главнокомандующего альянса Сирийских демократических сил Мазлума Абди, у которого на днях состоялся позитивный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет Hurriyet News.

Турецкие СМИ полагают, что именно Абди стоял за атакой в 2008 году на юго-востоке Турции против турецких военных: тогда погибли 17 солдат.

"Курды - наши братья, у нас с ними нет проблем, мы боремся только с террористами", - заявил Эрдоган.

Эрдоган возмутился тем, что США, ФРГ, Франция "встречались с лидерами террористов" (так он называет отряды YPG, - ред.) и считают Абди "законной политической фигурой". По его словам, Анкара начнет готовить документы для экстрадиции курдского военного.

"У него красная карточка в базе розыска Интерпола", - подчеркнули в правительстве Турции.

Трамп вчера сообщил, что звонил Абди и остался доволен беседой.

Справка. 9 октября Турция начала военную операцию против курдов в Сирии. Через несколько дней она ее приостановила по договоренности с Вашингтоном. Анкара пригрозила, что если ополчение курдов не отступит с территории, с которой их прогоняют, штурм возобновится. Курды отошли. Турецкий президент Эрдоган и его российский коллега Путин обсудили изгнание YPG из Манбиджа и Кобани и раздел сфер влияния на севере Сирии.

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