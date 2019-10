Эрдоган требует от США выдать вчерашнего собеседника Трампа

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал США выдать главнокомандующего альянса Сирийских демократических сил Мазлума Абди, у которого на днях состоялся позитивный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет Hurriyet News.

Турецкие СМИ полагают, что именно Абди стоял за атакой в 2008 году на юго-востоке Турции против турецких военных: тогда погибли 17 солдат.

"Курды - наши братья, у нас с ними нет проблем, мы боремся только с террористами", - заявил Эрдоган.

Эрдоган возмутился тем, что США, ФРГ, Франция "встречались с лидерами террористов" (так он называет отряды YPG, - ред.) и считают Абди "законной политической фигурой". По его словам, Анкара начнет готовить документы для экстрадиции курдского военного.

"У него красная карточка в базе розыска Интерпола", - подчеркнули в правительстве Турции.

Трамп вчера сообщил, что звонил Абди и остался доволен беседой.

I really enjoyed my conversation with General @MazloumAbdi. He appreciates what we have done, and I appreciate what the Kurds have done. Perhaps it is time for the Kurds to start heading to the Oil Region!