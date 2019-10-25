Эрдоган требует от США выдать вчерашнего собеседника Трампа

Мазлум Абди (скриншот из видеозаписи)

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган призвал США выдать главнокомандующего альянса Сирийских демократических сил Мазлума Абди, у которого на днях состоялся позитивный телефонный разговор с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом пишет Hurriyet News.

Турецкие СМИ полагают, что именно Абди стоял за атакой в 2008 году на юго-востоке Турции против турецких военных: тогда погибли 17 солдат.

"Курды - наши братья, у нас с ними нет проблем, мы боремся только с террористами", - заявил Эрдоган.

Эрдоган возмутился тем, что США, ФРГ, Франция "встречались с лидерами террористов" (так он называет отряды YPG, - ред.) и считают Абди "законной политической фигурой". По его словам, Анкара начнет готовить документы для экстрадиции курдского военного.

"У него красная карточка в базе розыска Интерпола", - подчеркнули в правительстве Турции.

Трамп вчера сообщил, что звонил Абди и остался доволен беседой.

I really enjoyed my conversation with General @MazloumAbdi. He appreciates what we have done, and I appreciate what the Kurds have done. Perhaps it is time for the Kurds to start heading to the Oil Region! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 24, 2019

Справка. 9 октября Турция начала военную операцию против курдов в Сирии. Через несколько дней она ее приостановила по договоренности с Вашингтоном. Анкара пригрозила, что если ополчение курдов не отступит с территории, с которой их прогоняют, штурм возобновится. Курды отошли. Турецкий президент Эрдоган и его российский коллега Путин обсудили изгнание YPG из Манбиджа и Кобани и раздел сфер влияния на севере Сирии.

Читайте также: Трамп о Сирии: Пусть кто-то еще воюет за этот окровавленный песок