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Трамп о Сирии: Пусть кто-то еще воюет за этот окровавленный песок

Трамп о Сирии: Пусть кто-то еще воюет за этот окровавленный песок - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)
24.10.2019, 08:51

По словам президента США, "Турция, Сирия и все типы курдов воевали там веками" – и в какой-то период американцы "проделали для них большую работу"

"Пусть кто-то еще сражается за этот окровавленный песок". Так президент США Дональд Трамп прокомментировал свое решение о выводе американских войск из Сирии.

"Теперь мы уходим. Давно пора. Мы должны были задержаться там на 30 дней, нанести очень быстрый удар - и уйти. Он и был быстрым, только мы остались почти на 10 лет", - заявил президент США.

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Трамп также заверил, что позвонил главнокомандующему Демократических сил Сирии (альянс сил вооруженной оппозиции с курдским ядром, - ред.) Мазлуму Абди, и тот якобы был "невероятно благодарен за то, что сделали США", остановив по договоренности с Анкарой турецкую военную операцию против курдов на севере Сирии.

"Он знает, что в ближнесрочной перспективе мы спасли десятки тысяч курдов", - утверждает Трамп.

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Хозяин Белого дома снова раскритиковал страны Европы, заявив, что те без энтузиазма решают вопросы о наказании боевиков террористической сети Исламское государство.

Справка. 9 октября Турция начала военную операцию против курдов в Сирии. Через несколько дней она ее приостановила по договоренности с Вашингтоном. Анкара пригрозила, что если ополчение курдов не отступит с территории, с которой их прогоняют, штурм возобновится. Курды отошли. Турецкий президент Эрдоган и его российский коллега Путин обсудили изгнание YPG из Манбиджа и Кобани и раздел сфер влияния на севере Сирии.

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Сирия Ближний Восток курды
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