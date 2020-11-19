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ЕС готовит санкции против беларуского бизнеса за финансирование режима Лукашенко

19.11.2020, 18:21
ЕС готовит санкции против беларуского бизнеса за финансирование режима Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

ЕС пересматривает всю свою финансовую помощь Беларуси, чтобы нелегитимному правительству Лукашенко ничего из нее не досталось

Министры иностранных дел Евросоюза договорились расширить санкции против Беларуси – на этот раз ограничения будут введены против беларуских компаний, которые поддерживают режим Александра Лукашенко. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

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"Мы исчерпали потенциал персональных санкций. Теперь мы должны перейти к более чувствительным мерам, а именно к санкциям против фирм, которые повлияют на развитие нормальной экономической деятельности", – сказал Боррель.

Он не уточнил, какие именно компании будут включены в санкционный список.

По словам дипломатов и правозащитников, крупнейшая телекоммуникационная компания страны, государственная Белтелеком, ответственна за отключение доступа к интернету и мобильной связи во время акций протеста, пишет агентство.

Боррель сказал, что ЕС пересматривает всю свою финансовую помощь Беларуси, чтобы нелегитимному правительству Лукашенко ничего из нее не досталось.

Вадим Ребрина
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