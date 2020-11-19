ЕС готовит санкции против беларуского бизнеса за финансирование режима Лукашенко

ЕС пересматривает всю свою финансовую помощь Беларуси, чтобы нелегитимному правительству Лукашенко ничего из нее не досталось

Министры иностранных дел Евросоюза договорились расширить санкции против Беларуси – на этот раз ограничения будут введены против беларуских компаний, которые поддерживают режим Александра Лукашенко. Об этом заявил представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает Reuters.

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"Мы исчерпали потенциал персональных санкций. Теперь мы должны перейти к более чувствительным мерам, а именно к санкциям против фирм, которые повлияют на развитие нормальной экономической деятельности", – сказал Боррель.

Он не уточнил, какие именно компании будут включены в санкционный список.

По словам дипломатов и правозащитников, крупнейшая телекоммуникационная компания страны, государственная Белтелеком, ответственна за отключение доступа к интернету и мобильной связи во время акций протеста, пишет агентство.

Боррель сказал, что ЕС пересматривает всю свою финансовую помощь Беларуси, чтобы нелегитимному правительству Лукашенко ничего из нее не досталось.

2 октября 2020 года ЕС ввел санкции против беларуских чиновников, но Лукашенко в списке не оказалось. Вслед за Евросоюзом санкции ввели и Соединенные Штаты.

В тот же день Беларусь ввела ответные санкции против должностных лиц Великобритании и Канады.

6 ноября ЕС расширил санкционный список, добавив туда еще 15 чиновников и включив Лукашенко.

Вадим Ребрина

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