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Если Китай не поможет в войне, ЕС будет невозможно поддерживать с ним отношения – Боррель

Цей матеріал також доступний українською
14.04.2023, 11:08
Если Китай не поможет в войне, ЕС будет невозможно поддерживать с ним отношения – Боррель - Фото
Жозеп Боррель (Фото: EРА)

Если Пекин не поможет остановить войну России против Украины, Евросоюзу будет "очень трудно, если не невозможно" поддерживать доверительные отношения с ним. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель, передает CNN.

"Я хотел бы сказать это дружески: Европейскому Союзу будет чрезвычайно трудно, если не невозможно, поддерживать доверительные отношения с Китаем, если он не будет способствовать поиску политического решения, основанного на выводе российских войск с украинских территорий", – сказал он.

По убеждению Борреля, позиция якобы нейтралитета в войне России против Украины, которой придерживается Китай, в частности перед лицом нарушения международного права, "не вызывает доверия".

"Мы не просим никого присоединиться к нашей позиции. Мы просто просим признать, что в этом случае имело место серьезное нарушение международного права", – подчеркнул глава евродипломатии.

С этими заявлениями Боррель должен был посетить Китай на этой неделе, однако из-за подтвержденного у него коронавируса поездка отменилась.

Читайте также: ЕС почти исчерпал все варианты санкций против России – Боррель

Мілана Головань
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Китай война геополитика Жозеп Боррель
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