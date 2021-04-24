"Если вдруг". Лукашенко рассказал, кто будет управлять Беларусью, если его застрелят

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что планирует подписать декрет о передаче президентских полномочий Совету безопасности – на случай необходимости, например, если его самого застрелят, пишет госСМИ Белта.

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"Скажите, если завтра нет президента, вы гарантируете, что все будет нормально? Нет. Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили – на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями", – подчеркнул Лукашенко.

По его словам, если "на границе кто-то шевельнется", реагировать нужно будет быстро – вводить чрезвычайное положение, вплоть до военного: поэтому надо подписать документ и определить, кто будет управлять страной, "если вдруг".

При этом, Лукашенко заявил, что такая необходимость вряд ли наступит, но "терять бдительность нельзя – надо предусмотреть все". Также он подчеркнул, что решение назрело у него давно: "не то, что я хочу кому-то что-то сдать или передать – ребята, этого никогда не будет, я готов на все, чтобы сохранить мою и вашу страну".

Лукашенко пояснил, что если власть будет передана Совету безопасности, то этот орган фактически станет коллективным президентом, а решения будут приниматься тайным голосованием.

17 апреля Лукашенко заявил, что на него готовили покушение – в Москве задержали якобы "организаторов".

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Дарья Мостовая

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