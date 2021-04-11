"Это похоже на геноцид". За сутки в Мьянме военные убили более 80 человек

Вчера, 10 апреля, в Мьянме силовики убили более 80 человек в ходе разгона протестов против военного переворота. Об этом сообщает мониторинговая группа Ассоциация помощи политическим заключенным.

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Военные вывезли тела убитых, поэтому правозащитники считают, что число погибших может быть выше. Некоторые люди погибли, поскольку им не была вовремя оказана помощь. С начала протестов против военного переворота было убито более 600 человек. "Это похоже на геноцид. Они стреляют в каждую тень", – заявил Myanmar Now лидер протестной группы в одном из городов страны Е Хтут.

Владислав Сердюк

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