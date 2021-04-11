"Это похоже на геноцид". За сутки в Мьянме военные убили более 80 человек
Вчера, 10 апреля, в Мьянме силовики убили более 80 человек в ходе разгона протестов против военного переворота. Об этом сообщает мониторинговая группа Ассоциация помощи политическим заключенным.
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Военные вывезли тела убитых, поэтому правозащитники считают, что число погибших может быть выше. Некоторые люди погибли, поскольку им не была вовремя оказана помощь. С начала протестов против военного переворота было убито более 600 человек.
"Это похоже на геноцид. Они стреляют в каждую тень", – заявил Myanmar Now лидер протестной группы в одном из городов страны Е Хтут.
Мониторинговая группа заявляет, что силовики начали работать в штатском, арестовывая людей. Всего задержаны более 3000 человек.
- 1 февраля 2021 года военные захватили власть в Мьянме: страной начал "управлять" главнокомандующий ВС Хлайн. На следующий день военные заявили о перевыборах через год.
- Затем в Мьянме отключили Facebook, а после – и интернет. Местные жители вышли на уличные протесты против нового режима. 20 февраля военные начали жестко подавлять протесты, в частности, используя огнестрельное оружие.
- Санкции против хунты ввели США, Великобритания и ЕС.
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