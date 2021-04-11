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"Это похоже на геноцид". За сутки в Мьянме военные убили более 80 человек

11.04.2021, 07:35
Военные Мьянмы (фото - Linn Bo Bo_EPA)

Вчера, 10 апреля, в Мьянме силовики убили более 80 человек в ходе разгона протестов против военного переворота. Об этом сообщает мониторинговая группа Ассоциация помощи политическим заключенным.

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Военные вывезли тела убитых, поэтому правозащитники считают, что число погибших может быть выше. Некоторые люди погибли, поскольку им не была вовремя оказана помощь. С начала протестов против военного переворота было убито более 600 человек.

"Это похоже на геноцид. Они стреляют в каждую тень", – заявил Myanmar Now лидер протестной группы в одном из городов страны Е Хтут.

Мониторинговая группа заявляет, что силовики начали работать в штатском, арестовывая людей. Всего задержаны более 3000 человек. 

  • Санкции против хунты ввели США, Великобритания и ЕС.

Читайте разбор: Военный переворот в Мьянме. "Отец" нации не пережил демократию и арестовал ее "мать"

Владислав Сердюк
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Мьянма военный переворот
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