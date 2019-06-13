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13.06.2019, 20:53

Европарламент: правые популисты из девяти стран создали фракцию

Европарламент: правые популисты из девяти стран создали фракцию - Фото
Здание Европарламента (фото — EU 2018.European Parliament)

Правопопулистская фракция стала пятой по численности в новом составе ЕП

В Европарламенте появилась новая фракция - Идентичность и демократия" (ID), ее сформировли депутаты от правопопулистских партий из девяти стран ЕС. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Отмечается, что сейчас в состав фракции входят 73 депутата, ее возглавил Марко Цанни из итальянской Лиги, его заместители - сопредседатель немецкой Альтернативы для Германии (АдГ) Йорг Мойтен и генсек французского Национального объединения Николя Бэ. По словам Мойтена, новая фракция не будет стремиться к расколу Евросоюза.

Сообщается, что большинство членов новой фракции - итальянские депутаты из Лиги, получившие 28 мандатов в Европарламенте. У французских правых популистов 22 места, у немецких - 11. В новую фракцию также вошли Австрийская партия свободы, Фламандский интерес (Бельгия), Истинные финны, Датская народная партия, чешская Свобода и прямая демократия и Консервативная народная партия Эстонии.

Отмечается, что правопопулистская фракция стала пятой по численности в новом составе Европарламента после консерваторов, социал-демократов, либералов и "зеленых". Таким образом ультраправым не удалось достичь своей цели - стать третьей силой парламента ЕС, которую перед выборами провозгласил лидер итальянской Лиги Маттео Сальвини.

Однако блок националистов в Европарламенте теперь более многочисленный: у его предшественника - фракции "Европа наций и свобод" - было лишь 36 мандатов.

Читайте также: Зеркаль о выборах в Европарламент: Лучше, чем ждали евроскептики 

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Теги: европарламент, ультраправые, правопопулисты, фракция
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