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Эйфелева башня закрылась из-за протеста против пенсионной реформы

Эйфелева башня закрылась из-за протеста против пенсионной реформы - Фото
Фото: EPA/Ian Langsdon
24.01.2020, 12:45

Во Франции продолжаются забастовки из-за пенсионной реформы

В Париже для посещения закрылась Эйфелева башня. Все из-за забастовки против пенсионной реформы. Об этом сообщает Le Figaro.

В компании, которая обслуживает Эйфелеву башню, заявили, что участие сотрудников в забастовке "не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности".

Башню закрывают уже третий раз из-за протестов.

Справка. Пенсионная реформа предусматривает изменение принципа начисления пенсий и переход к системе пенсионных баллов. При сохранении пенсионного возраста 62 года (право выхода на пенсию) для получения полной пенсии (без отчислений) французам придется работать минимум до 64 лет. Этот возраст будет повышаться для того, чтобы пенсионная система оставалась бездефицитной. 

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