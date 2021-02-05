Fox News и адвокаты Трампа получили иск на $2,7 млрд за обвинения в фальсификации выборов

Иск на $2,7 млрд подала компания Smartmatic против американского телеканала Fox News и адвокатов экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и Сидни Пауэлл. Об этом сообщает CNN Business.

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Производитель оборудования для выборов считает, что телеканал, его ведущие и адвокаты Трампа развернули кампанию по дезинформации, обвиняя Smartmatic в причастности к якобы фальсификациям на президентских выборах в США в ноябре 2020 года.

В компании заявляют, что обвинения поставили под угрозу ее выживание, оценив ущерб в $2,7 млрд.

После проигрыша Трампа на выборах в эфире Fox News звучали утверждения, что выборы были сфальсифицированы с помощью технологий Smartmatic по всей стране. В некоторых разновидностях теорий заговора, которые транслировал Fox, компанию связывали с умершим лидером Венесуэлы Уго Чавесом. Другие варианты предполагали, что компания Dominion, которую также обвиняли в фальсификациях, использует программное обеспечение Smartmatic в колеблющихся штатах.

В иске говорится, что на самом деле услуги предоставлялись только округу Лос-Анджелес, а с Dominion компания не работает, поскольку они являются конкурентами.

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Представитель Fox News заявил, что телеканал стремится предоставить полный контекст каждой истории, и будет "энергично защищаться от этого безосновательного иска". Пауэлл назвала иск политическим маневром, "мотивированным левыми радикалами". Джулиани утверждает, что процесс предоставит прекрасную возможность для разоблачения, и он с нетерпением его ждет.

"Земля круглая. Два плюс два – четыре. Джо Байден и Камала Харрис выиграли выборы президента и вице-президента США в 2020 году. Выборы не были украдены, сфальсифицированы или подтасованы. Это факты. Они очевидны и неопровержимы", – говорится во вступлении к иску.

Адвокат Smartmatic Эрик Коннолли в комментарии CNN Business заявил, что это дело является одним из самых простых, которые он когда-либо видел. По его словам, поскольку компания работала только в округе Лос-Анджелес, ложность утверждений обвиняемых можно доказать с помощью одного существенного факта.

Коннолли считает, что процесс займет от двух до пяти лет и поможет "очистить загрязненную информационную среду в США".

"Дезинформация сейчас бесконтрольна. Это дело может быть предупредительным выстрелом со стороны судов, который говорит: "Давайте вернемся к реальности. Давайте вернемся к сообщениям о фактах", – считает Коннолли.

Денис Юдин

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