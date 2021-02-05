Fox News и адвокаты Трампа получили иск на $2,7 млрд за обвинения в фальсификации выборов
Иск на $2,7 млрд подала компания Smartmatic против американского телеканала Fox News и адвокатов экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани и Сидни Пауэлл. Об этом сообщает CNN Business.
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Производитель оборудования для выборов считает, что телеканал, его ведущие и адвокаты Трампа развернули кампанию по дезинформации, обвиняя Smartmatic в причастности к якобы фальсификациям на президентских выборах в США в ноябре 2020 года.
В компании заявляют, что обвинения поставили под угрозу ее выживание, оценив ущерб в $2,7 млрд.
После проигрыша Трампа на выборах в эфире Fox News звучали утверждения, что выборы были сфальсифицированы с помощью технологий Smartmatic по всей стране. В некоторых разновидностях теорий заговора, которые транслировал Fox, компанию связывали с умершим лидером Венесуэлы Уго Чавесом. Другие варианты предполагали, что компания Dominion, которую также обвиняли в фальсификациях, использует программное обеспечение Smartmatic в колеблющихся штатах.
В иске говорится, что на самом деле услуги предоставлялись только округу Лос-Анджелес, а с Dominion компания не работает, поскольку они являются конкурентами.
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Представитель Fox News заявил, что телеканал стремится предоставить полный контекст каждой истории, и будет "энергично защищаться от этого безосновательного иска". Пауэлл назвала иск политическим маневром, "мотивированным левыми радикалами". Джулиани утверждает, что процесс предоставит прекрасную возможность для разоблачения, и он с нетерпением его ждет.
"Земля круглая. Два плюс два – четыре. Джо Байден и Камала Харрис выиграли выборы президента и вице-президента США в 2020 году. Выборы не были украдены, сфальсифицированы или подтасованы. Это факты. Они очевидны и неопровержимы", – говорится во вступлении к иску.
Адвокат Smartmatic Эрик Коннолли в комментарии CNN Business заявил, что это дело является одним из самых простых, которые он когда-либо видел. По его словам, поскольку компания работала только в округе Лос-Анджелес, ложность утверждений обвиняемых можно доказать с помощью одного существенного факта.
Коннолли считает, что процесс займет от двух до пяти лет и поможет "очистить загрязненную информационную среду в США".
"Дезинформация сейчас бесконтрольна. Это дело может быть предупредительным выстрелом со стороны судов, который говорит: "Давайте вернемся к реальности. Давайте вернемся к сообщениям о фактах", – считает Коннолли.
- 3 ноября 2020 года в США прошли выборы президента, на них победил кандидат от демократов Джо Байден.
- Трамп отказался признавать победу Байдена и пытался оспорить результаты выборов в суде, но поиграл подавляющее большинство процессов.
- В декабре 2020-го Верховный суд США отклонил иск Техаса к штатам, где победа Байдена определила общий исход выборов.
- 25 января стало известно, что компания Dominion предъявила Джулиани иск на $1,3 млрд за обвинения в фальсификации выборов. Ранее компания предъявила иск и Пауэлл.
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