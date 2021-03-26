Телеканал Fox News получил иск на $1,6 млрд за утверждения о фальсификации выборов в США
Компания Dominion предъявила иск на $1,6 млрд телеканалу Fox News за сообщения об участии компании в якобы фальсификации президентских выборов в США в 2020 году. Об этом сообщает Assiciated Press.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Компания, производящая оборудование для выборов, утверждает, что Fox News "продал лживую историю о фальсификации выборов в собственных коммерческих целях, нанеся Dominion существенный урон". Об этом говорится в копии иска, полученной AP.
"Правда имеет значение. У лжи есть последствия", – говорится в иске.
После выборов в ноябре 2020 года некоторые сотрудники Fox News выдвигали в эфире обвинения против Dominion, что компания якобы изменяла результаты выборов с помощью алгоритмов в машинах для голосования. Ведущие привлекали в эфир юристов проигравшего выборы экс-президента США Дональда Трампа, таких как Синдни Пауэлл и Руди Джулиани, которые распространяли утверждения о фальсификациях.
Dominion утверждает, что неоднократно пыталась связаться с Fox News, но телеканал проигнорировал эти попытки.
В компании утверждают, что телеканал распространял подобные утверждения на фоне обвинений от сторонников Трампа в недостаточной поддержке и потери части аудитории.
"Это было осознанное бизнес-решение поддержать, повторить и транслировать ложь, чтобы сохранить свою аудиторию", – уверен один из адвокатов Dominion.
- 3 ноября 2020 года в США прошли выборы президента, на них победил кандидат от демократов Джо Байден.
- Трамп отказался признавать победу Байдена и пытался оспорить результаты выборов в суде, но поиграл подавляющее большинство процессов.
- В декабре 2020-го Верховный суд США отклонил иск Техаса к штатам, где победа Байдена определила общий исход выборов.
- 25 января 2021 года стало известно, что компания Dominion предъявила Джулиани иск на $1,3 млрд за обвинения в фальсификации выборов. Ранее компания предъявила иск и Пауэлл.
- 5 февраля иск на $2,7 млрд к Джулиани, Пауэлл и FoxNews предъявила компания Smartmatic, которую также обвиняли в фальсификациях.
Комментарии