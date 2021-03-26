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Телеканал Fox News получил иск на $1,6 млрд за утверждения о фальсификации выборов в США

26.03.2021, 14:55
Телеканал Fox News получил иск на $1,6 млрд за утверждения о фальсификации выборов в США - Фото
Дональд Трамп и Руди Джулиани (Фото: EPA-EFE/PETER FOLEY)

Компания Dominion предъявила иск на $1,6 млрд телеканалу Fox News за сообщения об участии компании в якобы фальсификации президентских выборов в США в 2020 году. Об этом сообщает Assiciated Press.

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Компания, производящая оборудование для выборов, утверждает, что Fox News "продал лживую историю о фальсификации выборов в собственных коммерческих целях, нанеся Dominion существенный урон". Об этом говорится в копии иска, полученной AP.

"Правда имеет значение. У лжи есть последствия", – говорится в иске.

После выборов в ноябре 2020 года некоторые сотрудники Fox News выдвигали в эфире обвинения против Dominion, что компания якобы  изменяла результаты выборов с помощью алгоритмов в машинах для голосования. Ведущие привлекали в эфир юристов проигравшего выборы экс-президента США Дональда Трампа, таких как Синдни Пауэлл и Руди Джулиани, которые распространяли утверждения о фальсификациях.

Dominion утверждает, что неоднократно пыталась связаться с Fox News, но телеканал проигнорировал эти попытки.

В компании утверждают, что телеканал распространял подобные утверждения на фоне обвинений от сторонников Трампа в недостаточной поддержке и потери части аудитории.

"Это было осознанное бизнес-решение поддержать, повторить и транслировать ложь, чтобы сохранить свою аудиторию", – уверен один из адвокатов Dominion.

Денис Юдин
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выборы в США Fox News Dominion
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