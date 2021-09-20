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Франция инициировала изменение стратегической концепции НАТО

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 11:15
Франция инициировала изменение стратегической концепции НАТО - Фото
Жан-Ив Ле Дриан (Фото: EPA/Lajos Soos)

Франция инициировала обсуждение изменений в стратегическую концепцию НАТО. Об этом на фоне скандала с потерей Парижем контракта на строительство подводных лодок для Австралии заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, передает Le Figaro.

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"По просьбе президента республики, НАТО приступила к обсуждению своих основных положений. На следующем саммите НАТО в Мадриде будет завершена разработка новой стратегической концепции", — заявил Ле Дриан.

Эти два процесса – разработка новой концепции Альянса и скандал – никак не связаны. Между тем, добавил глава МИД Франции, "очевидно", случай с подлодками будет учитываться. По словам Ле Дриана, из-за этого "начался серьезный кризис".

"Была ложь, были двуличие и серьезное злоупотребление доверием, поэтому между нами не все хорошо", — сказал министр.

Глава МИД Франции уточнил, что нынешний кризис не повлечет за собой выход страны из Альянса.

В свою очередь председатель военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что скандал с подлодками не повлияет на военное сотрудничество в рамках НАТО.

  • 15 сентября 2021 года Австралия, США и Британия создали альянс AUKUS для противодействия Китаю. Канберра отказалась от сделки на сумму >50 млрд евро ($40 млрд в 2016 году) с французскими судостроителями на постройку дизельных подлодок. Вместо этого она заключила сделку с США. Париж фактически отстранили от прибыльного оборонного соглашения с Австралией по подлодкам.
  • На фоне этого Франция обвинила президента США Джо Байдена в нанесении ей "удара в спину".
  • 17 сентября Париж отозвал послов в США и Австралии для консультаций.
  • 19 сентября стало известно, что вскоре Байден и Макрон обсудят скандал вокруг подлодок и AUKUS.
  • 20 сентября Австралия отвергла обвинения Франции в "предательстве".

Читайте также: "Безответственный шаг". Китай осудил новый военный пакт США, Британии и Австралии

 

Владислава Михайленко
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