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"Наши интересы – прежде всего". Австралия отмахнулась от обвинений Франции в предательстве

Цей матеріал також доступний українською
20.09.2021, 08:02
Скотт Моррисон (фото - ЕРА)

Австралия отвергла обвинения Франции в "предательстве" из-за отказа от сделки по дизельным подлодкам с французскими судостроителями Naval Group на замену устаревающим субмаринам Collins. По словам австралийского премьера Скотта Моррисона, в Париже знали об опасениях Канберры по этим планировавшимся к постройке подлодкам, пишет The Australian.

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Он заявил, что у французов "были все основания знать, что у нас глубокие и серьезные опасения" из-за того, что возможности подлодок Attack Class не будут соответствовать стратегическим интересам страны.

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"Мы очень четко дали понять, что будем принимать решение, исходя из наших стратегических национальных интересов. Я не сожалею о решении поставить национальные интересы Австралии на первое место, и никогда не буду", – добавил премьер Австралии.

СПРАВКА. 15 сентября 2021 года Австралия, США и Британия создали альянс AUKUS для противодействия Китаю. Канберра отказалась от сделки на сумму >50 млрд евро ($40 млрд в 2016 году) с французскими судостроителями на постройку дизельных подлодок. Вместо этого она заручилась возможностью перейти на атомные подлодки по сделке с США. Из-за срыва сделки случился дипломатический кризис: Париж обвинил Канберру, Вашингтон и Лондон во "лжи", "двуличии" и "ударе в спину". Посол Франции в Австралии сравнил это с "госизменой" и сказал: "Возможно, мы не друзья". Австралия утверждает, что французам намекали на риск срыва сделки. Париж отозвал послов из Австралии и США.

Politico.eu пишет, что Моррисон "понимает огорчение и разочарование" Парижа, но, говорит, Австралия, "как любая суверенная нация, должна принимать решения в пользу своих интересов национальной обороны; и как раз это мы сделали в нынешних условиях".

Моррисон подчеркнул: интересам его страны сейчас лучше всего отвечает трехстороннее партнерство с президентом США Джо Байденом и премьером Британии Борисом Джонсоном.

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Евгений Пилипенко
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подлодка субмарина Австралия скандал Скотт Моррисон Aukus
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