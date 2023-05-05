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Гаагский прокурор уверен, что ЮАР "поступит правильно", если Путин приедет на саммит БРИКС

Цей матеріал також доступний українською
05.05.2023, 10:34
Гаагский прокурор уверен, что ЮАР
Карим Хан (Фото: ЕРА)

Власти Южно-Африканской Республики должны "поступить правильно", если на августовский саммит БРИКС в страну приедет российский диктатор Владимир Путин. Такое убеждение высказал прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, передает CBC.

Отвечая на вопрос, будет ли арестован Путин по ордеру МУС в ЮАР, Хан ответил уверенностью.

"Недавно были заявления в связи с признанием Южной Африкой своих обязательств по Римскому статуту. Они официально заявили, что знают об этих обязанностях. Я не думаю, что им нужна моя опека", – сказал он.

Прокурор МУС добавил, что власти ЮАР "очень хорошо знают о своих обязательствах", и уверен, что они "поступят правильно".

  • 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.
  • 12 апреля власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.
  • 1 мая издание Sunday Times со ссылкой на неназванных чиновников ЮАР написало, что власти страны вроде бы решили пригласить Путина на саммит БРИКС по видеосвязи.

Читайте также: ЮАР не выходит из Международного суда, это "ошибка" – администрация президента страны

Мілана Головань
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