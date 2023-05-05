Гаагский прокурор уверен, что ЮАР "поступит правильно", если Путин приедет на саммит БРИКС

Власти Южно-Африканской Республики должны "поступить правильно", если на августовский саммит БРИКС в страну приедет российский диктатор Владимир Путин. Такое убеждение высказал прокурор Международного уголовного суда в Гааге Карим Хан, передает CBC.

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Отвечая на вопрос, будет ли арестован Путин по ордеру МУС в ЮАР, Хан ответил уверенностью.

"Недавно были заявления в связи с признанием Южной Африкой своих обязательств по Римскому статуту. Они официально заявили, что знают об этих обязанностях. Я не думаю, что им нужна моя опека", – сказал он.

Прокурор МУС добавил, что власти ЮАР "очень хорошо знают о своих обязательствах", и уверен, что они "поступят правильно".

17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой за соучастие в похищении детей из Украины.

12 апреля власти ЮАР назвали ордер на арест Путина "палкой в колесе" для процесса подготовки саммита БРИКС.

1 мая издание Sunday Times со ссылкой на неназванных чиновников ЮАР написало, что власти страны вроде бы решили пригласить Путина на саммит БРИКС по видеосвязи.

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Мілана Головань

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