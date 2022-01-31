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Геноцид и преступления против человечности. На Лукашенко подали иск в Гаагский суд

Цей матеріал також доступний українською
31.01.2022, 17:58
Геноцид и преступления против человечности. На Лукашенко подали иск в Гаагский суд - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Против диктатора Беларуси Александра Лукашенко подали иск в Международный уголовный суд в Гааге. Об этом сообщает в Facebook орган беларуской оппозиции Народное антикризисное управление (НАУ).

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Как отмечается, адвокат из Варшавы Томаш Вилиньский при поддержке правозащитных организаций и НАУ подал в Гаагский суд заявление против Лукашенко и его сообщников по подозрению в геноциде и преступлениях против человечности.

Заявление содержит 160 страниц правового обоснования и 40 000 страниц документов в приложении.

Как отмечается, заявление подано от имени большого числа граждан Беларуси, в том числе от имени руководителя НАУ Павла Латушко.

В своем заявлении юридическая фирма Вилиньского призывает прокурора Международного уголовного суда в Гааге начать расследование.

Подозреваемыми в заявлении являются Лукашенко, глава КГБ Беларуси Иван Тертель, замглавы МВД, командующий внутренними войсками и спецназом "Алмаз" Николай Карпенков и другие представители различных беларуских силовых структур, контролируемых диктатором.

Геноцид и преступления против человечности. На Лукашенко подали иск в Гаагский суд
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Наталия Медведева
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