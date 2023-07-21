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Германия готова помогать Польше в защите ее восточной границы – Писториус

Цей матеріал також доступний українською
21.07.2023, 19:16
Германия готова помогать Польше в защите ее восточной границы – Писториус - Фото
Борис Писториус (Фото - EPA)

Германия окажет поддержку Польше как союзнику по НАТО в защите ее границы с Беларусью. Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, пишет Deutsche Welle.

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"Там, где польским партнерам потребуется поддержка, они ее получат. Они – наши партнеры и надежные союзники по НАТО, поэтому можно с уверенностью сказать, что мы готовы", – сказал Писториус, отвечая на вопрос журналиста в ходе совместной пресс-конференции с главой Минобороны Чехии Яной Черноховой в Праге. 

Ранее сегодня сообщалось, что из-за переброски в Беларусь подразделений наемников Группы Вагнера Минобороны Польши приняло решение передислоцировать воинские формирования с запада страны на границу с Беларусью.  

По данным НАТО, спецподразделения армии Беларуси проведут учения вместе с наемниками группировки Вагнера в районе Бреста, куда должны быть переброшены более 10 000 вагнеровцев. Польша считает, что это провокация, и уже усилила меры безопасности на границе с Беларусью.

Ранее в ГУР заявили, что часть вагнеровцев в Беларуси, возможно, будет пытаться  "нервировать" Польшу, а также другие страны НАТО и Евросоюза.

Сергей Бережной
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