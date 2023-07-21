Німеччина готова допомагати Польщі у захисті її східного кордону – Пісторіус

Німеччина надасть підтримку Польщі як союзнику НАТО у захисті її кордону з Білоруссю. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, пише Deutsche Welle.

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"Там, де польським партнерам буде потрібна підтримка, вони її отримають. Вони – наші партнери та надійні союзники по НАТО, тому можна з упевненістю сказати, що ми готові", – сказав Пісторіус, відповідаючи на запитання журналіста під час спільної пресконференції з головою Міноборони Чехії Яною Черноховою у Празі.

Раніше сьогодні повідомлялося, що через перекидання до Білорусі підрозділів найманців Групи Вагнера Міноборони Польщі ухвалило рішення передислокувати військові формування із заходу країни на кордон із Білоруссю.

За даними НАТО, спецпідрозділи армії Білорусі проведуть навчання разом із найманцями угруповання Вагнера в районі Бреста, куди має бути перекинуто понад 10 000 вагнерівців. Польща вважає, що це провокація, і вже посилила заходи безпеки на кордоні з Білоруссю.

Раніше в ГУР заявили, що частина вагнерівців у Білорусі, можливо, намагатиметься "нервувати" Польщу, а також інші країни НАТО та Євросоюзу.

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