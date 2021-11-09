UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Германия просит ЕС помочь в конфликте с Беларусью вокруг мигрантов

Цей матеріал також доступний українською
09.11.2021, 10:05
Германия просит ЕС помочь в конфликте с Беларусью вокруг мигрантов - Фото
Польские военные на границе с Беларусью (фото - Terytorialsi Zawsze gotowi - zawsze blisko, Twitter)

Германия просит Европейский союз о поддержке в ситуации с массовыми попытками мигрантов с территории Беларуси перейти границу с Польшей. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, сообщает DW.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Польше или Германии в одиночку не справиться. Сплотиться должны все страны ЕС, поскольку беларуский правитель Александр Лукашенко пытается использовать судьбы беженцев, чтобы дестабилизировать Запад", – заявил Зеехофер.

Глава МВД Германии уверен, что нужно помочь правительству Польши установить порядок на границе, и это дело Еврокомиссии.

Зеехофер заявил, что Польша реагирует правильно, приветствовал возведение стены на границе с Беларусью и призвал помочь Польше с ее возведением.

Парламентский статс-секретарь в МВД Германии Штефан Майер предложил направить в Польшу немецких полицейских для охраны границы, если Варшава согласится на это. Также он обещал Польше любую помощь.

Читайте также: "Месть Лукашенко, план Путина". Как толпа мигрантов пыталась прорвать границу в Польшу

Денис Юдин
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
граница польша беларусь мигранты
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 