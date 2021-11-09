Германия просит ЕС помочь в конфликте с Беларусью вокруг мигрантов

Германия просит Европейский союз о поддержке в ситуации с массовыми попытками мигрантов с территории Беларуси перейти границу с Польшей. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, сообщает DW.

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"Польше или Германии в одиночку не справиться. Сплотиться должны все страны ЕС, поскольку беларуский правитель Александр Лукашенко пытается использовать судьбы беженцев, чтобы дестабилизировать Запад", – заявил Зеехофер.

Глава МВД Германии уверен, что нужно помочь правительству Польши установить порядок на границе, и это дело Еврокомиссии.

Зеехофер заявил, что Польша реагирует правильно, приветствовал возведение стены на границе с Беларусью и призвал помочь Польше с ее возведением.

Парламентский статс-секретарь в МВД Германии Штефан Майер предложил направить в Польшу немецких полицейских для охраны границы, если Варшава согласится на это. Также он обещал Польше любую помощь.

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Денис Юдин

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