Германия просит ЕС помочь в конфликте с Беларусью вокруг мигрантов
Германия просит Европейский союз о поддержке в ситуации с массовыми попытками мигрантов с территории Беларуси перейти границу с Польшей. Об этом заявил министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер, сообщает DW.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Польше или Германии в одиночку не справиться. Сплотиться должны все страны ЕС, поскольку беларуский правитель Александр Лукашенко пытается использовать судьбы беженцев, чтобы дестабилизировать Запад", – заявил Зеехофер.
Глава МВД Германии уверен, что нужно помочь правительству Польши установить порядок на границе, и это дело Еврокомиссии.
Зеехофер заявил, что Польша реагирует правильно, приветствовал возведение стены на границе с Беларусью и призвал помочь Польше с ее возведением.
Парламентский статс-секретарь в МВД Германии Штефан Майер предложил направить в Польшу немецких полицейских для охраны границы, если Варшава согласится на это. Также он обещал Польше любую помощь.
- 8 ноября большая группа мигрантов собралась в Беларуси у границы с Польшей и пыталась массово ее перейти. Польша привела войска в боевую готовность, созывает силы теробороны и не исключает эскалации с жертвами.
- Польские военные отбили одну из попыток прорыва границы, однако беларуские силовики привели к границе новых мигрантов, те повалили часть колючей проволоки и начали скандировать: "Германия". Польские военные не пропускали мигрантов живым щитом. Нелегалы разбили палаточный лагерь на границе и жгут костры.
- Президент Владимир Зеленский позвонил президенту Польши Анджею Дуде. Он высказал поддержку и рассказал о ситуации с безопасностью на украинско-беларуской границе и тех мерах, которые осуществляются и будут приниматься для ее надлежащей защиты.
Читайте также: "Месть Лукашенко, план Путина". Как толпа мигрантов пыталась прорвать границу в Польшу
Комментарии